自由廣場接種站任務5天？　北市：打幾天就收起來「沒什麼意義」

▲兒童BNT疫苗於自由廣場開始施打。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中央於1日在自由廣場成立兒童疫苗接種站，使台北市長柯文哲批評「白痴命令」。自由廣場接種站於早上8時開放，每天最高可接種2000名兒童，台北榮民總醫院副院長侯明志表示，已有200人預約接種，不過目前任務時間是先打5天；而台北市副市長蔡炳坤則認為，大型接種站施打幾天就收起來，沒什麼意義。

柯文哲5月31日在台北市議會質疑，兒童疫苗在6月3日以前就會在校接種完畢，設置大型疫苗接種站是浪費醫療人力、增加地方負擔。對此，侯明志認為，醫護人員在防疫工作上不會缺席，很多志願者站出來，包括有些人員原本在行政工作，也自動跳出來報名參加，透過智慧化管理人力調度，若預計預約量較少，就會減少人力。

被問到端午連假期間會不會休息？侯明志指出，目前接受到的命令是「先打5天」，假日沒有休假，因為假日的人數可能會比較多，不論人數多少，榮總人力都已有充分準備。

不過，台北市副市長蔡炳坤提及，地方政府已有安排在校接種兒童BNT疫苗，中央沒有和地方商量就下決策，不了解地方狀況，像是中南部因疫苗需求較大，可以設站點接種，但台北市已有規劃校園施打，設置大型接種站施打幾天就收起來，也沒什麼意義。

▼兒童疫苗注射場所佈置。（圖／記者黃克翔攝）