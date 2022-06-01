國民黨質疑拿夏季電價跟全民搶錢　民進黨團嗆：沒常識也要看電視

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗1日質疑，物價漲不停、疫情下不來，政府還拿夏季電價跟全民搶錢，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，今年的狀況跟去年完全不一樣，台灣正在逐步開放、逐步解除管制，希望國民黨要多用點功、質疑的時候先做點功課，否則沒有常識也要看電視。

國民黨立法院黨團1日上午召開「物價漲不停、疫情下不來，還拿夏季電價跟全民搶錢？」記者會，與會者包括曾銘宗、黨團書記長萬美玲、黨團副書記長謝衣鳯、林思銘、鄭正鈐等人，呼籲政府不該在防疫最辛苦時搶錢，應該比照去年暫緩實施夏季民生電費。

對此，民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，鄭運鵬表示，去年因為政府實施三級警戒，很多家長、學生都在家裡面上班、上學，政府凍漲2個月的夏月電價，家戶的使用狀況跟今年不同，但是今年台灣正在逐步開放、逐步解除管制，所以完全沒有這種狀況。

鄭運鵬說，政府今年在其他領域、稅制、補貼等方面，對各行各業進行協助，去年大概有好個月，各行各業都受到衝擊，但是今年受到衝擊的影響比較小，而在立法院通過延長紓困條例、紓困預算之後，行政院也會繼續調整相關補貼政策。

鄭運鵬說明，台灣從民國78年開始，就有夏月電價跟其他月份的差距，所以夏月電價並不是漲價，「所以你不能說夏月電價就叫漲電價、到冬天就叫降電價，這個觀念是不對的」，全世界有很多國家都是用以價制量的方式處理，國民黨沒有常識也要看電視。

鄭運鵬也說，政府不一定會從電價的減免下手，而是會在各行各業、家庭有需要的地方提供協助，希望國民黨在質疑的時候，自己要先做點功課，否則昨天烏龍一次、今天醜二，在野黨要質疑應該要先多用點功。

鄭運鵬強調，夏月電價是行之有年、實施快要40年的政策，政府並沒有用這個來搶錢，很多家庭、工商用戶早就知道6月就是夏月電價，甚至會調整工廠的生產、上班時間，40年來沒有人會去質疑政府搶錢，「所以在野黨搞不清楚狀況，沒常識也要看電視」。

鄭運鵬表示，如果國民黨團認為現在的狀況，已經類似去年的三級警戒，這是另外一個狀況，大家可以討論，但是在昨天立法院的會期結束之前，他沒有看到國民黨團有提出，希望政府再將特別條例延長1年，或者在疫情期間在有更多措施，所以今天拿出來質疑政府，這個沒什麼道理。

▼民進黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

