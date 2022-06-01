3娃闆娘拒幫客丟垃圾　遭嘲笑「妳那麼壯還怕病毒」

記者黃翊婷／綜合報導

一名經營檳榔攤的老闆娘在臉書PO文抱怨，因為家中有3個孩子，擔心沾染新冠病毒，疫情爆發之後就不幫客人丟垃圾，結果日前遇到一名客人請她幫忙丟垃圾，沒想到好心提醒一句「下次不幫忙丟垃圾喔」，竟被回嗆「妳那麼壯還怕病毒」，當下真的是又氣又傻眼。

▲原PO遇過有客人把家裡的垃圾帶來，請員工幫忙丟掉。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，平時會順手幫客人丟一些小垃圾，例如飲料杯、菸盒等等，之前還遇過有人把家裡的垃圾帶來，要員工幫忙丟，不幫忙還會被罵，但自從這波本土疫情爆發之後，她就不再幫客人丟垃圾了，結果5月30日遇到一名過路客，先是拿了一袋沒有分類的垃圾給她，再接著說要買什麼商品。

原PO無奈表示，當下等到客人說完才提醒，「不好意思，下次不幫忙丟垃圾喔！疫情嚴重，怕病毒跟著垃圾傳給我們」，因為她家中有3個小孩，很擔心染疫，沒想到對方聽完竟然反過來嘲諷「妳那麼壯還怕病毒」，讓她又氣又傻眼，「壯的人就該被你這樣說嗎？壯的人就不該防疫嗎？」

文章公開之後，大多數網友都留言力挺原PO，「把垃圾丟回去給他」、「對方是要妳把他丟了吧」、「貼個公告在招牌上，要丟垃圾的人如果沒辦法接受，自然就會去其他地方買」、「我覺得有些人真的很不友善，壯不壯還是胖不胖是吃他們家的米了嗎？誰說壯抵抗力一定好，真的嘴巴臭耶」、「照這個邏輯，大家都去健身增強免疫力，是不是就不怕病毒了？那還是把垃圾還給他，叫他去好好運動健身，才能保護自己」。