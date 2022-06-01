不斷更新／3縣市高中以下遠距再延至6／10　全國一次看

▲全國遠距教學一覽。（圖／資料照）

記者林冠吟／整理報導

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國學生確診人數累計突破19萬人，更已有5663所園校因此停課，為避免疫情持續擴散，各縣市政府也陸續宣布高中以下遠距教學一周，不過眼見疫情尚未有趨緩情形，讓不少家長相當擔憂學童恢復實體上課後，可能須再面臨染疫風險。而各地方政府也陸續公布最新應對措施延長遠距教學至6月2日，而台中市府稍早也率先表示，由於市內教師確診案例破萬，宣布遠距教學再延長一周至6月10日，而南投縣府也宣布跟進台中措施。

【恢復實體上課縣市】：台北市

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【宣布遠距教學再延長一周縣市】：台中市、南投縣、彰化縣



台北市【遠距教學至6月2日， 6月6日恢復實體上課 】

台北市長柯文哲29日表示，北市約在6月3日前會將國小疫苗接種完畢，而距離第2劑超過5個月的國高中生，也會盡量安排在6月3日以前打完疫苗，「所以大概在6月6日那週，應該就正常恢復實體上課。」

新北市【270校，遠距教學至6月2日】

新北市約270校，下周5/30-6/2全校停止到校，改採居家實施線上學習。



基隆市【遠距教學至6月2日】

基隆市府指出，無提早放暑假之規劃。

桃園市【遠距教學至6月2日】

國三、高三遠距到暑假，市內高中以下學校遠距教學再延長一週，端午節後再視情況決定是否繼續延長。

新竹縣【遠距教學至6月2日】

新竹縣未規劃提早放暑假。畢業考倘維持紙筆測驗，畢業班學生到校考試則採分流作業模式處理，各課照中心與補習班建議同步採線上教學。

新竹市【遠距教學至6月2日】

苗栗縣【遠距教學至6月2日】

公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程，疫苗施打不受影響。

台中市【遠距教學再延長一週至6月10日】

遠距教學再延長一週，高三、國三遠距教學至畢業典禮前一天。

南投縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼可彈性調整】

南投縣府宣布跟進台中遠距辦法，高中以下各級學校學生暫停實體課程改採線上教學措施再延長一週至6月10日。

彰化縣【遠距教學再延長至6月10日，私幼可彈性調整】

彰化縣長王惠美宣布彰化高級中等以下學校（含國小附幼）改遠距教學模式授課再延長一週，目前暫不考慮採遠距教學至暑假，私幼、準公幼與課照中心等可彈性調整。

雲林縣【遠距教學至6月2日】

遠距教學再延長一週，端午節後再視疫情情況滾動式調整。

嘉義縣【遠距教學至6月5日】

嘉義市【遠距教學至6月5日】

非營利、準公共、私立幼兒園可自主決定暫停實體課程；補習班與課照中心建議改採線上學習，如有實體教學之需求，務必做好相關防疫工作。

台南市【遠距教學至6月5日】

台南市教育局宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園暫停實體教學延長一周，從5月30日到6月5日止。

高雄市【遠距教學至6月5日】

高雄市府指出，遠距教學再延長一週，但5月30日疫苗到校接種不影響、原訂畢業典禮學校也不影響。

屏東縣【遠距教學至6月5日】

高中以下各級學校、公立及非營利幼兒園、補習班、課照中心均持續視訊課程到6/5，家長無法照顧子女者一樣可以送到學校。輝瑞兒童疫苗5/30起進校施打計畫照常辦理，家長可依排定時間把學童送到學校施打。

宜蘭縣【遠距教學至6月2日】

宜蘭所屬高中、國中小（含幼及補校）5月30日至6月2日暫停實體課程，縣內的國立高中職可以比照停課。

花蓮縣【遠距教學至6月2日】

台東縣【遠距教學至6月5日】

全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程一週。

金門縣【國中小遠距教學至6月2日，高中職自行決定】

金門縣政府指出，目前並無提早放暑假規劃，國三遠距教學至畢典前一天；國中小以下遠距教學延長至6月2日，後續視端午連假疫情狀況滾動檢討，國立高中職由各校自行決定。

澎湖縣【遠距教學至6月2日，準公幼、私幼彈性決定】

高級中等以下學校及公立幼兒園暫停實體課程從原訂5月23日至27日再延長至6月2日，採取遠距教學；私立短期補習班比照辦理，私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課則尊重各園彈性決定。

疫苗施打不受影響，另有關已延至5月31日舉辦的 國小5年級學生學習能力檢測 再延至9月6日 辦理，施測對象不變。

連江縣【縣內國中小6月6日至10日改採線上教學】