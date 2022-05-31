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社會 社會焦點 保障人權

「您的夥伴正在決鬥！」外送員雨中開戰駕駛　遭一拳反擊打趴在地

記者趙蔡州／綜合報導

一名外送員30日行經桃園市龍安街時，險些與一名52歲王姓駕駛發生碰撞，雙方停車後直接在路口激烈爭執，過程中他先動手大力推了王男，結果遭王男壓制在地暴打，衝突過程全被民眾拍下上傳網路，其他網友看了影片後說「先動手的人還這麼弱，笑死」。

▲桃園市王姓男子31日上午開車行桃園區國強一街與外送員發生擦撞，雙方直接上演街頭格鬥秀，莊男被推還將機車撞倒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲外送員差點被撞，暴怒開打轎車駕駛，反遭壓制在地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享衝突影片。影片中，28歲莊姓外送員把機車停好後，不顧雨勢直接在路口與王男理論，下一秒他先動手大力狠推對方，並朝王男的臉部用力揮了一拳，氣得王男雙拳左右開弓反擊，並把他壓制在地瘋狂痛打。

其他網友看了影片後表示，「申請決鬥卻被壓著打」、「先動手的人還這麼弱，笑死」、「動手還打輸，完全壓制唉」、「等餐的人要哭了」、「您的外送夥伴正在決鬥中，請稍等」、「可憐啊，ㄧ直被壓制」、「安全帽也太容易被拔掉了吧」、「一開始往後倒，優勢就沒了」、「熊貓竟然不會功夫」、「竟然一下就趴了」。

▲▼餐點決鬥中！28歲外送員街頭開戰52歲駕駛　網嘆「這麼嗆結果一下就被打趴」。（圖／翻攝自臉書）

▲網友惡搞訂餐App，顯示「外送夥伴正在決鬥」。（圖／翻攝自臉書）

桃園警方表示，52歲王姓駕駛行經該處時，為了閃躲轉彎車輛稍微靠右，導致險些擦撞28歲莊姓外送員才引發衝突，員警趕到後立刻制止2人繼續互毆，王男、莊男在派出所冷靜後均表示「不願提告」，偵訊後則依《社維法》將2人移送裁處。

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