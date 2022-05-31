夏天熱到巨乳狂湧香汁！　正妹網紅賣「原味汗罐」竟日賺14萬

記者葉睿涵／編譯

英國巨乳網紅瑪托（Stephanie Matto）繼之前靠「賣屁」賺進14.7萬英鎊（約新台幣550萬元）後，今夏又天馬行空地想出新賺錢方式，計劃賣出她的「巨乳香汗」來海撈一筆，因此她正在積極收集胸部上的汗水，並打算以每罐500美元（約新台幣1.45萬元）的價格售出。如果天氣好的話，瑪托一天就可以收集到10罐汗水，並賺取5000美元（約新台幣14.5萬元）的收入。

據《紐約郵報》報導，現年31歲的瑪托先前因參加實境節目《到美國結婚去》（90 Day Fiancé）累積不小知名度，並在IG擁有超過25萬名粉絲。她最近表示，「這是一個炎熱的夏天，我的巨乳一直在出汗，所以我決定將胸部上的汗水全都收集起來，賣給我的粉絲。」

▲瑪托計劃賣出她的「巨乳香汗」來海撈一筆。（圖／翻攝自IG／@stepankamatto）

為了賺取可觀的收入，瑪托現在每天都懶洋洋地躺在泳池邊做日光浴，並小心翼翼地將雪乳上的香汗裝罐出售。報導稱，多汗的瑪托只需要15分鐘就能「產出」一整罐的「巨乳香汗」，而且如果當天天氣很好的話，瑪托一天就能收集到10罐汗水。

瑪托會將她的「巨乳香汗罐」上架到個人色情網站Unfiltrd上，並以每罐500美元的價格將產品售出。她在接受Jam Press的採訪時指出，「我就像是棵楓樹一樣，只要站在那裡就可以不斷地流出汁水，雖然我非常喜歡坐在泳池邊，但這其實是個非常辛苦的工作。」

此前曾為了「賣屁」吃了非常多豆類，並在2天內狠放97次「香屁」，導致身體不舒服、心臟疼痛，而被醫生勸阻的瑪托，如今非常照顧自己的身體，「我知道大量出汗對我的身體不好，不過為了讓我的粉絲可以聞一聞，甚至舔一舔我的汗水，我必須努力產出，所以我在出汗的過程中也不斷補充水分，以確保身體健康和出汗量」。