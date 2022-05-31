趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（31）日舉行的例行記者會上，有日媒提問，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團抵台訪問，並會見「總統」蔡英文。對此，大陸外交部發言人趙立堅先是眉頭一皺，隨後糾正日媒記者的提問內容，「台灣只是中國的一個省，哪來什麼總統？」

▲ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪問團。（圖／翻攝ETtoday直播）

趙立堅表示，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉，「我們敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

趙立堅強調，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整，「我們注意到，美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號，美國政府應該做的是，把拜登總統有關涉台『四不一無意』的表態落到實處。」

據了解，蔡英文於31日上午接見達克沃絲，對於達克沃絲訪台表達誠摯歡迎，雙方也就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

達克沃絲曾於2021年6月疫情嚴峻之際與參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）等三人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗。達克沃絲二度訪台也是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團訪台後，時隔1個多月，美方再有重量級參議員赴台訪問。