　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（31）日舉行的例行記者會上，有日媒提問，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）率團抵台訪問，並會見「總統」蔡英文。對此，大陸外交部發言人趙立堅先是眉頭一皺，隨後糾正日媒記者的提問內容，「台灣只是中國的一個省，哪來什麼總統？」

▲▼ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪團。（圖／翻攝自總統府直播）

▲ 蔡英文接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）訪問團。（圖／翻攝ETtoday直播）

趙立堅表示，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉，「我們敦促美方有關政客切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣開展任何形式的官方往來，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

趙立堅強調，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整，「我們注意到，美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號，美國政府應該做的是，把拜登總統有關涉台『四不一無意』的表態落到實處。」

據了解，蔡英文於31日上午接見達克沃絲，對於達克沃絲訪台表達誠摯歡迎，雙方也就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

達克沃絲曾於2021年6月疫情嚴峻之際與參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）、參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）等三人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗。達克沃絲二度訪台也是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率團訪台後，時隔1個多月，美方再有重量級參議員赴台訪問。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
日本家電買不到！大缺貨原因曝　專家：難恢復正常
賠很大！防疫保單理賠金額跳增至40億　保費收入近2倍
快訊／忠孝東路男子當街遭砍！　無生命跡象
鳳梨「被連某提告恐嚇」！　接警察電話傻眼了
快訊／朴信惠生了！　老公崔泰俊陪在身邊
去日本玩新規定！旅客需「投保醫療險」　不幫付新冠治療費
沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋
快訊／九宮格正式取消！　國高中1人快篩陽「全班停課3天」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

魏鳳和6月確認出席香格里拉對話會　中美防長對話受矚

陸Omicron疫苗將在香港臨床試驗　目標招募1800人

陸5月製造業PMI回升至49.6%　經濟景氣水平略微恢復

王毅籲「中美關係不能再惡化」：美若在台灣問題開倒車必殃及自身

陸發布「穩住經濟33項」政策　求Q2經濟數據「不跌破合理區間」

上海舉行本輪疫情最後一場常態記者會　6／1如何解封一次說清楚

屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

趙立堅回應「美議員訪台」：台灣是中國的一個省，哪來什麼總統？

魏鳳和6月確認出席香格里拉對話會　中美防長對話受矚

陸Omicron疫苗將在香港臨床試驗　目標招募1800人

陸5月製造業PMI回升至49.6%　經濟景氣水平略微恢復

王毅籲「中美關係不能再惡化」：美若在台灣問題開倒車必殃及自身

陸發布「穩住經濟33項」政策　求Q2經濟數據「不跌破合理區間」

上海舉行本輪疫情最後一場常態記者會　6／1如何解封一次說清楚

屍體「切2000片燙熟」被當豬肉！傳南大碎屍案疑兇被捕　警方回應

大陸服裝品牌把「台灣標成海洋」遭官方重罰360萬：不完整地圖

旅日回饋衝破10%！樂天攜虎航推「樂虎卡」　首年發卡量目標10萬

世基生醫「痛風藥安全診斷試劑」正式納健保　曝精準治療再邁大步

雨中擦撞火氣大！駕駛撂倒外送員跨坐壓制　進警局冷靜不告了

台中榮總嘉義暨灣橋分院　端午連假門診醫療時間調整

柯P擬下週恢復實體上課　教長：尊重但「期待因校制宜」

羅力準備好了！開季調整慢有原因　本土年資「順其自然」

陸外交部：沖之鳥是礁不是島　不能擁有專屬經濟區和大陸架

5歲童走2公里看烏龜迷路...警送回家　阿嬤嚇壞：你太可怕了

日漫畫家第1！追蹤數4天超車216萬《我英》作者　冨樫獵人手稿再更新

大陸熱門新聞

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

陸教科書驚現打老婆課文！　插圖強化性器官

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

屍體切成2000片燙熟被當豬肉片！傳南大碎屍案疑兇被捕

北京人憋壞了！香奈兒店外排長龍

終於要解封！上海人放煙火、鞭炮慶祝

女神開願望清單「實現就嫁給你」　他貸132萬半年慘被甩

《食神》取景地珍寶海鮮舫6月和香港說拜拜 尋泊位檢修待新老闆接手

麥當勞幫「26歲小朋友」辦慶生會 1.5小時圓夢金額曝光

8歲女童看牙　醫師硬拔慘了：把恆牙當成乳牙

網傳B站制定不可能任務逼離職！內部錄音曝

上海今增本土31例！6月1日起全面解封

更多熱門

相關新聞

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

針對台灣民意基金會董事長游盈隆提出「蔡英文路線在對抗賴清德代表的民進黨傳統政治路線」的看法。對此，親近賴清德人士駁斥，賴清德的對外政策與兩岸路線與民進黨1999年台灣前途決議的精神，以及蔡英文總統於去年國慶所提的「四個堅持」並無二致。

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

阿中別再搞選舉　防疫未顧惹民厭

阿中別再搞選舉　防疫未顧惹民厭

跟進英德　外交部：中國勿阻礙調查新疆人權

跟進英德　外交部：中國勿阻礙調查新疆人權

網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息

網傳「蔡英文下令孩童燒到41度才收治」　指揮中心：假訊息

關鍵字：

台灣中國日媒外交部趙立堅蔡英文兩岸美國議員

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

今本土+80656！各縣市分佈曝

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／今增90死！本土+80656

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面