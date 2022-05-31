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兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

▲▼花博爭艷館大型疫苗接種媒體啟用前導覽。（圖／記者張榮恩攝）

▲六都將加開兒童大型疫苗接種站。（示意圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，台北市地點在自由廣場，台北市長柯文哲則批評，「這是很白痴的命令！」，對此，北市議員參選人詹為元分析，對民眾來說，有得打都是樂觀其成，但以各縣市疫苗分配率來看，分配數量都還不夠，「怪不得家長各種搶打，因為他們知道不快搶很有可能就打不到了！」

詹為元表示，台北市目前兒童疫苗施打率僅14.4%，是六都裡最低，連幅員廣大的新北市都有24.5%，台北市竟然落後10%，這部分台北市政府責無旁貸；不過雖然中正紀念堂很大，「但是PCR篩檢站與兒童疫苗接種站放在附近，彼此會不會在附近足跡重疊？我相信家長也會覺得毛毛的。」

對於中央的考量，詹為元指出，雖然施打站多多益善，但現在家長施打恐急，所以冒著風吹日曬雨淋的大排長龍景象一定會再現。其實預約平台已運行一年多來，將兒童疫苗納入建置，也能避免家長與孩童們的排隊之苦。

詹為元表示，歸根究底，目前兒童疫苗的分配就是不夠。雖然目前已進口了兩批共110萬劑的兒童疫苗，但中央只分配給各地方政府67.2萬，如果以全國5-11歲兒童戶籍人口142.8萬來看，目前分配率僅有47%，連一半都不到。

對於疫苗分配率，詹為元分析，就算以陳時中預估接種率不到8成的110萬名兒童來算，分配率也才61%，若以各縣市來看：

台北市分配率：55%
新北市分配率：40%
桃園市分配率：46%
台中市分配率：47%
台南市分配率：48%
高雄市分配率：43%

詹為元感嘆，怪不得家長各種搶打，因為他們知道不快搶很有可能就打不到了，自己能理解中央要保持一定數量做調控，但是六都兒童疫苗分配率都不到六成，所以今天台中市長盧秀燕說的：「爸爸家用給不夠，結果罵媽媽算帳！」非常貼切，請中央趕緊調整分配數量，讓孩子與家長不用再受苦。

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