兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

▲六都設7個兒童大型接種站，施打前要先預約。（圖／指揮中心提供，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心30日宣布，將在六都加設兒童疫苗大型接種站，對此，國民黨立委鄭麗文質疑，中央不是都把疫苗分配給地方了，哪來更多疫苗開放接種站，「難道桃園市秘書處囤快篩，中央在囤疫苗？ 」

鄭麗文質疑，前幾日中央準備在自由廣場開設兒童疫苗接種站，「請問蔡政府：不是都將疫苗分配給地方政府了嗎？中央哪裡來的更多疫苗可以自己開放接種站？且自由廣場還有許多快篩陽性的民眾在等待篩檢，如何能確保孩子不會因為打疫苗進而染疫？讓小朋友在熟悉的學校施打是不是比較能緩解焦慮？」

對於自由廣場篩檢站，指揮中心30日回應，兒童疫苗是在「室內」接種，而診斷、篩檢是在「戶外」自由廣場，兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門的方向進入室內，而篩檢是從大孝門開車到廣場上的車道，人流並不會重疊。

▼北榮6/1起於中正紀念堂兒童BNT疫苗接種，開放網路預約。（圖／北榮提供，點圖放大）

指揮中心表示，負責自由廣場接種作業的是台北榮民總醫院團隊，北榮團隊有非常豐富的篩檢站和接種站運作的經驗，這段時間也協助台北市完成許多重要防疫工作，相信在接種作業上一定會做到最好、最妥適的安排，指揮中心也會隨時掌握各種狀況。

對於設立6大兒童疫苗篩檢站，王必勝表示，今日桃園新增一站點為陸軍專科學校，提醒家長可有2種選擇，除依照縣市原先規劃時程接種，如果時間無法配合、比較心急，可以到大型接種站接種，各個醫院也都希望先上網預約，減少排隊時間，維持秩序，但如果到現場也會接受服務。

指揮中心說明，目前各縣市亦積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種，若於大型接種站或合約醫療院所接種，請家長(監護人或關係人)陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，對於該政策，大部分縣市也表示樂觀其成。

但鄭麗文對於指揮中心解釋不以為然，她批評，當時國高中生施打BNT，都學校施打，如果錯過學校施打的就去診所、醫院補打，「現在突然搶開大型接種站是為了什麼？」

鄭麗文批評，醫療量能已經緊縮，蔡政府宣布自由廣場開設兒童疫苗接種站，「但是中央有能力再次調度醫護人員嗎？有沒有想過去年花博擠爆、老年人群聚搶打疫苗，今年又因為兒童疫苗，要讓孩子處在染疫高風險？這樣毫無準備的配套，累死三軍、累死醫護！」

鄭麗文質疑，疫情進入高原期，這次一劑都還沒施打的孩子相對危險，許多孩童因為染疫，病情急速惡化，家長都帶著孩子在搶打疫苗，只求能有基礎保護力，「但是中央又從哪裡生出疫苗可以加開接種站了？不是都已經調度給地方使用了嗎？難道桃園市秘書處囤快篩，中央在囤疫苗？ 」

鄭麗文表示，且因為莫德納疫苗有副作用的疑慮，讓人優先選擇BNT疫苗，「陳時中卻還在大講笑話，說BNT打完了還有莫德納可以打，但是剩下沒打到疫苗的小朋友為什麼只能選莫德納？開設兩種疫苗選項不就是為了讓家長能有更多選擇？ 為什麼讓人搶打疫苗，而不是人人都有適合的疫苗打？」

▼中正紀念堂兒童疫苗注射場所佈置。（圖／記者黃克翔攝，下同）