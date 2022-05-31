吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

文／李靜唯老師

2022年已經過了將近一半，疫情危機卻仍舊未能解除，民眾只能在自求多福中尋找小確幸，接下來6月份哪個星座的運勢可以比較旺呢？研究吠陀占星多年、阿南德同門派台灣首席吠陀占星老師李靜唯分析，事業方面，6月份最旺的是吠陀獅子，桃花朵朵開的要恭喜吠陀天蠍，至於財運最旺則是吠陀水瓶、吠陀巨蟹兩星座雙雙入榜。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



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6月事業運最旺：獅子；事業運要注意：射手

獅子（8/15-9/14）（吉）



6月份獅子需要花時間與力氣做很多的溝通，像是需要與人探討工作細節或是說明計劃流程與內容的安排，不過，這些付出將能夠為你在工作上得到甜美的果實。

雙子（6/15-7/14）（平）



6月份工作方面會有很多創意與發想，讓雙子躍躍欲試，並且受到環境啟發還能夠萌生出許多轉變的策略，可惜受到火星影響，你會感受到這些新想法跟新計劃皆會因為某些因素而被迫中斷。

射手（12/15-1/14）（凶）



射手6月可能會收到許多交辦任務，讓你疲於奔波忙的不可開交，6月下半月好不容易有一點喘息的空閒與時間，卻又會突然冒出意外狀況，需要你去善後。

▲獅子座在6月事業運最旺。（圖／翻攝自PEXELS）



6月感情運最旺：天蠍；感情運要注意：天秤

天蠍（11/15-12/14）（吉）

天蠍先前可能還會有一些事情出現小吵小鬧，但6月份託吵鬧的福，讓戀人之間打開了交流的管道，並且瞭解到彼此之間的需求，進而讓感情升溫。

金牛（5/15-6/14）（平）



6月份代表金牛座戀情的水星，正坐落在金牛，並且受到木星好運的加持，戀情發展能夠順利，唯一可惜的是，在火星干擾下新戀情可能來得快去得也快。

雙魚（3/15-4/14）（平）



6月份雙魚的感情狀況可能會很矛盾，一方面要處理如何結束感情，另一方面又有新戀情的對象出現，很容易讓自己陷入兩難、難以抉擇的狀態。

天秤（10/15-11/14）（凶）



6月天秤與另一半情緒都不太穩定，會造成彼此之間為了一些陳年往事翻舊帳而爭吵，有孩子的家庭，更有可能是為了小孩的事情讓雙方都感受到沉重壓力。

6月財運最旺：巨蟹、水瓶；財運需注意：牡羊、摩羯

巨蟹（7/15-8/14）（吉）



6月份巨蟹能夠透過強烈的第六感，為自己找到增加財富的項目或方法，6月上半月太陽會為你產生財富格局，只要試著追隨身邊優秀的長輩或是有經驗的人，你將更能開啟一條財富之路。

水瓶（2/15-3/14）（吉）



自從木星進入雙魚座後，對於水瓶的人來說，6月能夠擁有豐富的財富資源，不過受到火星合相影響，錢很容易來得快去得也快，甚至還有可能面臨朋友想要周轉資金的需求，會讓你感到有點困擾。

牡羊（4/15-5/14）（凶）



資金運用要做好風險管理，對牡羊來說，6月份收入方面可能會有減少的狀況，投資時盡可能不要因為聽信朋友提供的消息就將金錢投入，否則容易血本無歸。

摩羯（1/15-2/14）（凶）



6月份身邊可能會發生一些意外狀況，迫使你增加許多額外支出，讓原本資金運用就已經有點壓力吃緊的狀態更加嚴重，可能還會因此影響到你的家庭開銷，造成需要向朋友周轉。

▲水瓶、巨蟹雙雙入榜財運最旺（圖／取自免費圖庫Unsplash）



6月健康運要注意：處女



處女（9/15-10/14）（凶）



受到土星逆行影響，處女身體早已釋放出一些警訊，若是一直忽視的話，6月份很有可能會全爆發出來，讓你被迫需要面對健康問題。

另外，李靜唯老師分析，火星帶來的突發性和爆發力會對木星產生衝擊，而位於雙魚座的木星，正代表醫療產業與服務業，因此6月26日前疫情衝擊仍大，尤其對醫療及服務產業，唯獨教育資源問題，在6月4日水星在金牛座恢復順行後，可望獲得舒緩。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。