吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

▲你的另一半也是一吵架就愛翻舊帳一條條吵的星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫xframe）

文／亞提米斯

有些女生大概很難瞭解，為什麼有些男人在吵架的時候竟然也能夠把過去的事一件件翻出來吵，小從妳喝了他一瓶牛奶、大到妳把他的衣服給洗壞，或是哪一次妳耍任性他寬宏大量原諒了妳等等，這些舊帳小事竟然會一筆筆清楚的記在他們的腦袋裡頭，吵架的時候還能夠一條條拿出來跟妳大吵，哪些星座男人吵架的時候竟然也這麼愛翻舊帳呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽＆水星星座

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第4名：射手男

看似並不是太在意小事的射手男，卻總是在吵架的時候有出人意表的記憶力，他們是真的沒有記住太多的事，但被射手男一筆筆記下來的，往往就是非常重要的事，要吵到射手男把妳的罪狀條列出來，那大概也差不多就是要面對到分手的局面了。

射手男在態度上的不在乎，是一種覺得「妳該自己知道不對、自己去學著改，不需要我提醒妳」的想法，往往戀愛裡頭就會很隨性自由去面對某些妳所做的、他們不喜歡的態度或是事情，但真的已經覺得無法相處要分手，如果妳非要個答案，那答案絕對讓妳有五雷轟頂的感覺。

第3名：天蠍男

一般來說，如果天蠍男真的要跟妳吵架，那麼往往一開頭都不是太愛說話，也許會保持沉默的狀態，但事實上天蠍男的心裡是早就在回朔起所有過去妳所做過、他們所無法容忍的錯事，然後準備一次把妳擊垮。

天蠍男的可怕不只是在於他們很會記住這些舊帳，他們還很會利用這些舊帳當成武器來攻擊妳、伴隨著很傷人的言語內容，因為天蠍男太懂得哪些話會很傷人，只要是真的火氣一上來要跟妳吵到底，那麼一隻襪子沒洗乾淨都能「牽拖」到妳的家教、妳的父母有問題。

▲天蠍男會利用舊帳當成武器來攻擊妳。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

第2名：雙子男

雙子男的高段也在於他們實在是天生就很聰明，對於很多事情的記憶力還不錯，但是大部份的記憶內容往往都只有片段，不過雙子男最善於將這些片段編織成另一個完整的新的故事，加上他們的口才，往往都能夠如數家珍的把這些事情都一一拿出來數落妳。

只不過，有時候往往會覺得很怪，怎麼雙子座記得的跟妳所記得的事情好像總是有出入？怎麼好像不太一樣？坦白說，雙子座是吵架就一定要贏的人，所以只會挑對自己有利的片段來說，加上又會把這些片段有系統組織起來，看起來是他們很會翻舊帳，但事實上有些似是而非。

第1名：處女男

處女男的記憶力是很不錯的，特別是小事情總是會記得很清楚，如果很愛妳的話，大概是會把生活裡頭的點點滴滴都放在腦子裡面，平常就算是不說出來，但是心裡頭卻是一筆筆都整理得非常好，連記憶力的庫存都是龜毛又有潔癖。

往往優點也是缺點，當處女男有心跟妳「辯論」的時候，或是真的火氣上來要跟妳大吵的時候，妳會發現處女男會非常有條理的把他認為妳「犯過、相關的錯」全部都列表整理，按照年份月份一條條詳細告訴你，翻舊帳的功力高到令人為之驚悚。

本文經授權轉自：亞提米斯