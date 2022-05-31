　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲你的另一半也是一吵架就愛翻舊帳一條條吵的星座嗎？（示意圖／取自免費圖庫xframe）

文／亞提米斯

有些女生大概很難瞭解，為什麼有些男人在吵架的時候竟然也能夠把過去的事一件件翻出來吵，小從妳喝了他一瓶牛奶、大到妳把他的衣服給洗壞，或是哪一次妳耍任性他寬宏大量原諒了妳等等，這些舊帳小事竟然會一筆筆清楚的記在他們的腦袋裡頭，吵架的時候還能夠一條條拿出來跟妳大吵，哪些星座男人吵架的時候竟然也這麼愛翻舊帳呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽＆水星星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：射手男

看似並不是太在意小事的射手男，卻總是在吵架的時候有出人意表的記憶力，他們是真的沒有記住太多的事，但被射手男一筆筆記下來的，往往就是非常重要的事，要吵到射手男把妳的罪狀條列出來，那大概也差不多就是要面對到分手的局面了。

射手男在態度上的不在乎，是一種覺得「妳該自己知道不對、自己去學著改，不需要我提醒妳」的想法，往往戀愛裡頭就會很隨性自由去面對某些妳所做的、他們不喜歡的態度或是事情，但真的已經覺得無法相處要分手，如果妳非要個答案，那答案絕對讓妳有五雷轟頂的感覺。

第3名：天蠍男

一般來說，如果天蠍男真的要跟妳吵架，那麼往往一開頭都不是太愛說話，也許會保持沉默的狀態，但事實上天蠍男的心裡是早就在回朔起所有過去妳所做過、他們所無法容忍的錯事，然後準備一次把妳擊垮。

天蠍男的可怕不只是在於他們很會記住這些舊帳，他們還很會利用這些舊帳當成武器來攻擊妳、伴隨著很傷人的言語內容，因為天蠍男太懂得哪些話會很傷人，只要是真的火氣一上來要跟妳吵到底，那麼一隻襪子沒洗乾淨都能「牽拖」到妳的家教、妳的父母有問題。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲天蠍男會利用舊帳當成武器來攻擊妳。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

第2名：雙子男

雙子男的高段也在於他們實在是天生就很聰明，對於很多事情的記憶力還不錯，但是大部份的記憶內容往往都只有片段，不過雙子男最善於將這些片段編織成另一個完整的新的故事，加上他們的口才，往往都能夠如數家珍的把這些事情都一一拿出來數落妳。

只不過，有時候往往會覺得很怪，怎麼雙子座記得的跟妳所記得的事情好像總是有出入？怎麼好像不太一樣？坦白說，雙子座是吵架就一定要贏的人，所以只會挑對自己有利的片段來說，加上又會把這些片段有系統組織起來，看起來是他們很會翻舊帳，但事實上有些似是而非。

第1名：處女男

處女男的記憶力是很不錯的，特別是小事情總是會記得很清楚，如果很愛妳的話，大概是會把生活裡頭的點點滴滴都放在腦子裡面，平常就算是不說出來，但是心裡頭卻是一筆筆都整理得非常好，連記憶力的庫存都是龜毛又有潔癖。

往往優點也是缺點，當處女男有心跟妳「辯論」的時候，或是真的火氣上來要跟妳大吵的時候，妳會發現處女男會非常有條理的把他認為妳「犯過、相關的錯」全部都列表整理，按照年份月份一條條詳細告訴你，翻舊帳的功力高到令人為之驚悚。

本文經授權轉自：亞提米斯

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光
新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通
曾看郭彥均哭兩次！學者嘆「藝人難為」：這樣就可能被法辦？
指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下
納豆術後近況曝光「穿內褲都會跌倒」　依依生日陪復健：算很好了
6月防疫措施一次看！9情況免戴口罩　「打3劑才能進」場所曝
網傳快篩沒用完要冷藏　藥師曝正解「放冰箱是大忌」
朱學恒直播又翻車！斗內「加倍捐」吸乾他　四叉貓貼明細酸：我3
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通聯

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」　打工族瘋搶

南區床位吃緊！　屏東8歲童確診高燒遭3醫院拒收

指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下

沒家教！逛街被路人小孩指笑：大胖子　父母道歉後1行為再惹怒他

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

兒童重症累積10死！醫疑「病毒直攻腦部」　籲快做這件事

吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

新北回應「2歲恩恩」確診亡　爸深夜530字：我們要的是調閱通聯

時薪625元！亞東醫院徵「康復者照顧確診者」　打工族瘋搶

南區床位吃緊！　屏東8歲童確診高燒遭3醫院拒收

指揮中心公布這指標　醫：等好久、看了很高興！點名5縣市往下

沒家教！逛街被路人小孩指笑：大胖子　父母道歉後1行為再惹怒他

微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光

兒童重症累積10死！醫疑「病毒直攻腦部」　籲快做這件事

吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍排第3　準備一次把妳擊垮

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

騎士又想找回詹皇？　美媒點名「3大籌碼」換得動

王心凌翻紅深夜吐心境！　「每天有新難題」罕見請粉絲幫忙：約好了

「裝潢蟑螂」拆爛她房還坑500萬　屋主怒公布姓名

桃園放寬BNT兒童疫苗年齡限制　今起2天5-11歲皆可預約

北京人憋壞了！全球「店王」迎解封人潮　精品店外大排長龍

傳承文化促進猶台交流！「薛智偉猶太社區中心」解封將成觀光指標

世衛：猴痘大流行不太可能　一些國家開始提供疫苗

營養師教吃粽！傳授「健康版粽子」餡料，這樣吃絕對不會胖

李妍憬「被激拍AV」打賭真相曝光！爆獻身天價…導演揭2現實問題

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

今全台變天！午後防豪雨地區曝　連假水氣再增多

館長再挺郭彥均！直播嗆蘇揆：不能抱怨？

即／台南70年松仔腳燒烤將歇業　網大喊不捨

5星座下半年「人見人愛」！人際、事業運大旺

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

他偷看女友LINE　發現被劈腿學長

被柯P酸白痴　王必勝臉書回擊了

確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」

超速48公里罰單一片黑！他驚：鬼才看得到

吃飯打開醬油　蓋子竟長滿黴菌

夏月電價每月恐破千元！台電公布「3種節電小撇步」

更多熱門

相關新聞

4星座壓力大亂花錢　第3名會請朋友吃飯、送禮物

4星座壓力大亂花錢　第3名會請朋友吃飯、送禮物

您也會這樣嗎？命理專家「小孟老師」在臉書分享，壓力大就會亂花錢的4個星座，包括雙魚座、射手座、獅子座和魔羯座；有時射手座也會藉由送朋友禮物，看到朋友很開心，自己也跟著很開心。

近3個月有破財風險的4大星座

近3個月有破財風險的4大星座

12星座「轉運機會」來了！一週運勢：射手展現魅力

12星座「轉運機會」來了！一週運勢：射手展現魅力

4星座6月要發了　第2名有「大老闆」貴人

4星座6月要發了　第2名有「大老闆」貴人

「很不會聊天」星座TOP 3

「很不會聊天」星座TOP 3

關鍵字：

星座運勢占卜天蠍座處女座雙子座射手座

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

34歲蔡允潔交往半年閃婚！凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

今全台變天！午後防豪雨地區曝　連假水氣再增多

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面