4星座6月要發了　第2名有「大老闆」貴人

▲財源滾滾來！（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

即將進入6月，命理專家小孟老師在臉書表示，6月處女座、牡羊座、獅子座和巨蟹座財運亨通；其中獅子座會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管或是大老闆等等的貴重人物。

第四名：處女座

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處女們平日的好人緣，在6月即將會出現許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面都有好運出現。認真嚴謹的心態，好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

第三名：牡羊座

牡羊們在6月對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，極積和熱情、同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財為自己帶來許多合作財。6月比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

第二名：獅子座

6月的獅子們，財運主要來自貴人們對你們事業的幫助，在工作事業有努力下工夫者，開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管或是大老闆等等的貴重人物，間接使得你們的財運有良好提升。若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

第一名：巨蟹座

6月會有新的工作內容，倘若你的工作是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發揮你們的能力，為自己掙得更多的財富。另外，在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人給予的財富或是投資方案，記得心存感恩，才會有好回報哦！