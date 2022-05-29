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4星座壓力大亂花錢　第3名會請朋友吃飯、送禮物

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲小孟老師說，獅子座的朋友心情不爽時，花錢會非常大方。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

您也會這樣嗎？命理專家「小孟老師」在臉書分享，壓力大就會亂花錢的4個星座，包括雙魚座、射手座、獅子座和魔羯座；有時射手座也會藉由送朋友禮物，看到朋友很開心，自己也跟著很開心。

Top 4：雙魚座

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雙魚座的人壓力大就會想吃東西，藉由吃來宣洩壓力，因此心情越差，雙魚座越胖。尤其和主管開會討論企劃不順時，會找人吃吃喝喝，或犒賞自己吃一頓好的，享受完美食後，心情就會放輕鬆。

Top 3：射手座

射手座喜歡交朋友，當心情煩悶或壓力不斷上升時，會想約朋友一起逛街，或請朋友吃飯大聊心事。有時射手座也會藉由送朋友禮物，看到朋友很開心，自己也跟著很開心，也會和朋友出去旅遊來放鬆壓力，一不小心就會花費很多錢。旅遊完後，就會告訴自己怎麼突然帳單變多，又花錢了，下次不要再這樣了，豈料到了下一次還是不斷花錢。

Top 2：獅子座

獅子座的朋友心情不爽時，花錢會非常大方不客氣，只要身邊有張卡，就會想刷一下信用卡，尤其看到一些時尚用品時花更兇。當看到網路推薦一些奢華又不貴的商品時，獅子座倘若情緒正不好時，會腦袋失控、理智線欠佳，不小心就刷卡分期了。有些獅子座壓力上來，會藉由花錢來學習心靈課程，或到宗教廟宇花錢來安撫自己的心靈，容易被詐騙。

Top1：魔羯座

魔羯座的朋友心情不好的時候，會想到家人與愛人，當情緒壓力上來時會花比較多錢，來宴請家人替家人添購買東西，或帶情人、家人到處玩。在旅途雖然心事重重，但也能化解壓力，並且會告訴自己，就算發生任何事，與家人愛人在一起就能平安喜樂，花再多錢在家人愛人身上是值得的。

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