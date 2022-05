街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊

▲男子被拍到,和袋鼠互相揮拳上演街頭格鬥。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名男子被拍到,在街頭和一頭巨大袋鼠格鬥。影片中可看到,男子被袋鼠撞倒後,他為了求生只能揮拳反擊,袋鼠不甘示弱也以站立姿勢向他使出勾拳,雙方一來一往互不相讓,後來甚至扭打在一起,男子最後使出彷彿MMA格鬥技招式,才終於制伏袋鼠。

影片在網路上瘋傳後,來自巴利納(Ballina)的男子克里夫(Cliff Des)接受電視採訪表示,他當時發現所養的寵物狗被袋鼠攻擊,才會上前介入,結果沒想到袋鼠十分凶狠,還想把他打趴,「我當時手邊剛好有樹枝可以當棍子,可是一下就被袋鼠像胡蘿蔔一樣折斷,就立刻知道牠是來真的」。

克里夫後來站起來,和袋鼠互相使出勾拳比拚,好不容易抓到機會撲到袋鼠身上,費了好一番功夫才終於壓制住,「我們當時摔角了約5分鐘,由於袋鼠想抓我的臉,所以我低下頭,牠撲空後又咬我手指,後爪擦過我的腿時,褲子當場被撕破」。

事件雖然造成克里夫手腳流血受傷、頭被抓傷,不過他仍樂觀表示,不會因為這樣就排斥袋鼠,因為是人類先搶走牠們的棲息地,才會迫使袋鼠出現在市區,慶幸事件是發生在他身上,而不是更脆弱的老人或小孩。

Imagine going out in your yard and now you have to fight Joey the neighborhood kangaroo pic.twitter.com/IjxECGk1v4