5歲開始「性實驗」！爸媽強迫兒女一起4P　8年狂拍大量變態片

▲變態夫妻目前已被逮捕。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯36歲女埃琳娜(Elena Glasnova)與44歲丈夫安德烈(Andrey Glasnov)被控長期性虐13歲與10歲兒女，不但性侵2名孩子，還強迫對方一起4P並且拍下影片，恐怖惡行讓他們近來被拘捕在監獄中，將有可能被判入獄20年或無期徒刑。

事件發生在俄羅斯西部別爾哥羅德州(Belgorod)，警方在這對夫妻家中找到大量自己拍攝的性愛影片。安德烈坦承，從女兒5歲開始就進行性侵，時間長達8年，同樣的惡行後來也發生在兒子身上，「我和兒子發生過4次，女兒可能15次以上」。

事件起因於安德烈向警方報案，說女兒被一名22歲男子性侵，結果警方調查時，受害女童意外說出也遭到爸媽性侵的狀況，除了將22歲男子逮捕，也依性侵、性虐待、不雅暴露(Indecent exposure)等罪將安德烈與妻子逮捕。

警方調查後認為，這對夫妻迫害兒女的行為可能比他們所坦承的時間更早且更頻繁，早在他們還住在薩馬拉州(Samara)時就開始，「自2014年5月以來，孩子們被迫接受父母的『性實驗』，一直在受苦，然而他們甚至不明白到底發生了什麼事」。受害孩童目前已獲得安置與相關諮詢協助。