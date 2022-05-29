女嬰「永遠在笑」真相曝光！　13萬網友暖挺：微笑天使

▲女嬰慕夏患有罕見的「巨口畸形症」。（圖／翻攝自IG／cristinakylievercher_）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲一對年輕夫妻去年12月誕下一名女嬰，結果這名女嬰天生患有罕見的「巨口畸形症」，讓她的嘴巴就像是永遠在微笑一般。這對夫妻剛開始感到非常沮喪，但在和醫生討論過後，也轉念開設Tiktok帳號，和網友分享這位微笑天使的日常，吸引超過13萬人追蹤。

▲慕夏目前正在等待進行手術。（圖／翻攝自IG／cristinakylievercher_）



澳洲現年21歲的（Cristina Vercher）和20歲的布萊茲（Blaize Mucha）在去年12月剖腹產生下女兒慕夏（Ayla Summer Mucha），沒想到她卻患有罕見的「巨口畸形症」（macrostomia），嘴角沒有融合在一起，就像是永遠帶著微笑一樣，全世界僅記錄了14個病例，連替他們接生醫生也都是第一次遇見。

起初，克莉絲提娜感到非常自責，「作為一個母親，我滿腦子都想著是不是我做錯了什麼。」然而經過基因檢測後發現，這並非夫妻倆可以控制的，醫生花了數小時和他們解釋，這只是一種外觀異常，體內不會有任何問題，但由於嘴巴發育不全，可能會造成哺乳困難，因此建議之後慕夏必須接受手術。

克莉絲提娜後來轉念，替女兒開了Tiktok帳號，和網友們分享這位罕見「微笑天使」的日常生活，結果吸引超過13萬人追蹤，許多網友大讚慕夏非常可愛，就像是微笑天使一樣。克莉絲提娜說，「我們也收到很多負面評論，但也有很多擁有罕病兒的家長和我們聊天，我不會停止分享我們的美好經歷，因為我們對慕夏感到非常自豪。」