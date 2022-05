斷裂瞬間曝光！　綜合格鬥手一腳猛踢「小腿凹折」倒地

▲貝克意外將小腿踢斷。(圖/翻攝自Eternal MMA)

記者張方瑀/綜合報導

澳洲綜合格鬥選手貝克在一場輕量級冠軍賽中,準備和對手開始對打,結果貝克一腳踢向對手時,突然聽到「喀啦」一聲,他也隨即倒地抱腿狂吼,從曝光的影片看到,他的小腿脛骨處竟然斷裂,直接折成90度,現場觀眾也發出陣陣驚呼。

Another MMA Leg Fracture. Why so many lately?



Kicker’s middle part of tibia/shin not as rigid as upper part of tibia bone. Therefore when checked it can bend, even SNAP!



People ask if due to fighter having low bone density- NO. Fighters have densest bones on #jackbecker pic.twitter.com/2Ga4VMyg2z