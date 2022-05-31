要錢被拒！24歲兒抓狂砍死親媽　「啃咬脖子吸血」癱坐屍體旁

"I want to plead guilty and finalise the matter."— News24 (@News24) May 30, 2022
These were the words of Thabang Mosoane, 24, who told the Koster Magistrate's Court that he intended to admit to killing his mother. | @ntwaagae https://t.co/Yv7shBfXLo
記者李振慧／綜合報導
西非24歲男子塔邦(Thabang Mosoane)因為向53歲媽媽莫斯瓦內(Kedisaletse Elizbeth Moswane)要錢買大麻被拒，竟然把人殘忍殺害，還吸了母親的血，變態行徑連家人都無法接受，要求當局絕對不能讓他保釋，最好一輩子都關在牢中。
來自西北省(North West)科斯特爾鎮(Koster)的塔邦，被控9日在家中殺害母親並且吸血，警方趕到現場時，目睹他坐在母親的屍體旁，臉和身上全是對方的血，當場進行逮捕。
本案30日開庭審理，雖然塔邦已經認罪，不過惡行仍無法獲得家人原諒。阿姨娜歐蜜(Naomi Mosoane)表示，「他犯下全國最嚴重的罪行，殺了母親還喝了她的血，我們家人永遠都不會原諒他」。
另一名阿姨伯莎(Bertha Motshabi)也表示，姪子是個「有問題的孩子」，時常會瞪著他們，希望法院能判他終身監禁，讓他再也不會回到他們的生活中。據了解，莫斯瓦內一共育有5名孩子，塔邦還有一名雙胞胎兄弟，本案將於7月7日再度開庭。
▼警到場發現，受害者不但被兒子砍死還被吸血。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
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