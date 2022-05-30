懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

▲女子應約前往熟人家中，慘遭5男性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

印度海德拉巴女子加亞特里(Gayatri)，因為懷疑同居男友在外面有小三，竟然找來5名男子去性侵對方。受害女子被騙進屋內後，立即遭到5名男子綁住手腳，並用布堵住嘴後性侵，後來好不容易逃離現場，在父母陪同下報案。

加奇保利(Gachibowli)警方表示，32歲男子斯里坎特(Srikanth)與女友加亞特里一同居住在海德拉巴市郊區康達普爾(Kondapur)，身為教師的他在工作場合結識想要考公務員的受害女子，由於擔心對方體弱多病，於2021年10月2022年2月期間邀請對方一同與他們居住幫忙補習照顧，久了以後讓加亞特里懷疑2人關係。

受害女子後來選擇搬離住處，沒想到26日下午應邀前往加亞特里家談判時，慘遭對方設局被5男性侵，加亞特里還把過程拍下影片，後來是她的父母察覺異狀，衝進屋內解救了她。

受害女子目前因為重傷仍在醫院治療，警方則逮捕加亞特里與涉案的5名男子，分別是22 歲的庫馬(Ulsala Manoj Kumar)、25 歲的馬斯坦( Syed Masthan)、穆賈希德(Sheikh Mujahid)、32 歲的阿里(Sheikh Moula Ali)和 22 歲的瓦爾丹(Pridhvi Vishnu Vardhan)。