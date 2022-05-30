　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子應約前往熟人家中，慘遭5男性侵。（圖／示意圖／123RF）

記者李振慧／綜合報導

印度海德拉巴女子加亞特里(Gayatri)，因為懷疑同居男友在外面有小三，竟然找來5名男子去性侵對方。受害女子被騙進屋內後，立即遭到5名男子綁住手腳，並用布堵住嘴後性侵，後來好不容易逃離現場，在父母陪同下報案。

加奇保利(Gachibowli)警方表示，32歲男子斯里坎特(Srikanth)與女友加亞特里一同居住在海德拉巴市郊區康達普爾(Kondapur)，身為教師的他在工作場合結識想要考公務員的受害女子，由於擔心對方體弱多病，於2021年10月2022年2月期間邀請對方一同與他們居住幫忙補習照顧，久了以後讓加亞特里懷疑2人關係。

受害女子後來選擇搬離住處，沒想到26日下午應邀前往加亞特里家談判時，慘遭對方設局被5男性侵，加亞特里還把過程拍下影片，後來是她的父母察覺異狀，衝進屋內解救了她。

受害女子目前因為重傷仍在醫院治療，警方則逮捕加亞特里與涉案的5名男子，分別是22 歲的庫馬(Ulsala Manoj Kumar)、25 歲的馬斯坦( Syed Masthan)、穆賈希德(Sheikh Mujahid)、32 歲的阿里(Sheikh Moula Ali)和 22 歲的瓦爾丹(Pridhvi Vishnu Vardhan)。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

腰部多長出一對手腳　2歲「蜘蛛女孩」天生4手4腳畫面瘋傳！

5歲開始「性實驗」！爸媽強迫兒女一起4P　8年狂拍大量變態片

女兒被聖伯納犬攻擊「撕裂嘴唇」無法說話　媽嚇壞：狗養1年很乖

洞房夜發現老公不舉　人妻寂寞訴苦被婆家虐打「勒索百萬嫁妝」

公車站撞死等車女逃逸　二寶爸8年後在「同一地點」離奇自撞死亡

下午床戰妻子「10分鐘後突然失憶」　男就醫崩潰：做愛就會發病

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

尼泊爾空難尋獲14具遺體　政府鬆口：機上22人恐全數罹難

日韓共存後首波「報復性旅遊」狂訂海外機票　下半年有望全面開放

俄軍挖墳丟棄！馬力波超市「整排屍疊屍」堆地腐爛　恐怖景象曝

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

泰迪熊珍珠項鍊Q爆　情侶同戴小熊手環曬甜蜜

卸任後挑戰總統大位？　柯文哲親曝下一步：不選才需要公布

台灣餐廳為何要收「10％服務費」？網揭暗黑真相：根本詐欺

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

國際熱門新聞

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

英媒爆：普丁可能已病死

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

澤倫斯基首次　在基輔外地區現身

尼泊爾22人客機解體斷成多截　現場曝光

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

俄兵對烏克蘭無人機比中指　下秒被轟爛

澤倫斯基罕見開除國安局高官　曝俄軍主要目標

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

狗養了1年　女童突然被聖伯納犬撕裂嘴唇

澤倫斯基才到訪　哈爾科夫傳爆炸

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

宗教聚會變性愛直播　夫妻鏡頭前交融45分鐘

伊拉克爆上百例「出血傳染病」　患者流鼻血到斷氣

更多熱門

相關新聞

少女被繼父逼握陰莖　告狀反遭親媽毒打

少女被繼父逼握陰莖　告狀反遭親媽毒打

馬來西亞一名15歲少女從9歲開始就遭繼父猥褻，不但時常被揉胸親嘴，甚至被要求握著繼父的陰莖，而她向母親求救後，竟然換來一陣毒打，讓她再也不敢向外求援，直到近日親生父親將她接去住後，才又鼓起勇氣揭發繼父獸行，父親也氣得立刻帶著女兒去報警。

腰部長出手腳　女童4手4腳畫面瘋傳

腰部長出手腳　女童4手4腳畫面瘋傳

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

車上指侵女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

車上指侵女員工　色老闆還不耐煩：叫妳老公來接

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

關鍵字：

性侵情敵印度海德拉巴男友

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面