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女兒被聖伯納犬攻擊「撕裂嘴唇」無法說話　媽嚇壞：狗養1年很乖

記者李振慧／綜合報導

南非約翰內斯堡(Johannesburg)1歲女童梅內(Mené)，突然被家中所養的聖伯納犬攻擊。爸媽聽到騷動聲衝進房內，目睹滿臉是血的女兒嘴唇慘被撕裂，脖子也被咬出一個大傷口，後來不得不把聖伯納犬安樂死，想不透原本溫馴的寵物為何突然失控。

事件發生在去年8月22日，32歲媽媽麗莎娜(Lizanne Naudé)表示，當時她和丈夫雅各(Jaco)正在準備晚飯時，突然聽到樓上房間傳出4歲兒Lihan尖叫聲，趕到現場發現女兒被寵物犬攻擊，滿臉是血，「她的嘴唇被徹底撕開，脖子附近有很大的傷口，沒有傷到大動脈真是奇蹟」。

咬人的聖伯納犬隔天被雅各綁在車上，要送去動物保護中心時又再度攻擊，咬傷了雅各的手，由於牠2度傷人，被獸醫判定危險性太高最後不得不安樂死。麗莎娜表示，寵物犬養了1年一直都很乖，對孩子也很友善，「我無法理解，那一刻，我感覺好像養到不同的狗，只能說，你永遠無法真正相信動物的本能」。

臉部重傷的梅內，目前臉上傷勢雖然逐漸癒合，但仍影響到說話功能，未來還需要再繼續接受皮膚移植等相關手術。麗莎娜表示，「醫生說我們已經很幸運，情況有可能會更糟，希望她長大後臉上不會留疤」。

▼女童被家中寵物咬傷。（圖／示意圖／達志影像）

▲網友紛紛懷疑血腥頭顱是狗還是豬。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）
 

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