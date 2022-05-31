摩斯「神級1餐點」停賣　店員認了：季節限定！鐵粉淚崩跪求回歸

▲摩斯漢堡「夯地瓜」停賣了。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣連鎖速食業以麥當勞、肯德基、摩斯漢堡以及漢堡王等最為知名，其中摩斯漢堡有一項商品「夯地瓜」十分美味，擁有一票忠實顧客，不過，有網友發現，跑了好幾家店，店員都說「夯地瓜沒有了」，心痛詢問「停賣了嗎？」貼文一出，釣出店員解答，「下市了，那是期間限定的」。

原PO在Dcard上發文，「摩斯夯地瓜停賣了嗎？」跑了很多家店問，得到的回覆都是「沒有了」，再也吃不到喜愛的商品，她心痛表示，「我真的好喜歡吃啊，外皮薄脆、中心濕軟香甜」。

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貼文一出，不少愛吃夯地瓜的網友留言，「我也超愛這個，那時候問店員說好像原料用完下架了，不確定會不會再回來」、「換季下市了，洋蔥圈也是，不知道什麼時候會再上架」、「這真的超好吃，跪求摩斯讓它回歸啊啊啊，拜託」。

貼文也掉出摩斯店員解答，「下市了，期間限定的，就是不知道什麼時候菜單可以換一下，不然每次客人指著附餐換成雙拼的時候我都要跟客人解釋說目前沒有地瓜，地瓜都是更換成大薯可以嗎？這樣看還好，但一天下來每一個客人問一次都要解答一次真的是講到口乾舌燥」。

▼有員工留言解答。（圖／翻攝自Dcard）