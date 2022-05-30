男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

▲超露骨的對話內容，讓原PO又氣又傷心。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的是沒辦法接受，立馬叫已經是『前男友』從我家滾出去！」有女網友偶然發現，男友和別人聊天時，竟然在討論援交買春，超露骨的內容讓她難以置信，畢竟兩人交往了2年半，她從沒想過這樣的事會發生。讓諸多網友讚賞的是，原PO沒有因為男方辯解而心軟，霸氣又果斷分手，紛紛直呼「幹得好！」

這位女網友在Dcard發文「這就是我愛了兩年半的男人」，說她發現男友朋友買春，對方還傳了一張近乎全裸的女子照給男友「分享好康」，讚嘆外籍女子只有21歲，身材、技術都很好，整個人卻散發清純氣質，還只要2500元。

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沒想到男友不僅沒有接不下去，或因為有女友而表示不想聊，反而還表現出超有興趣的樣子，不斷追問細節，「新進的嗎？」「講講又要心動了。」「緊的嗎？」「你再說，我等等就想去了。」「下個月來戰。」

▲原PO發現男友跟別人聊援交聊得很開心。（示意圖／Pakutaso）

看到這些對話，氣得她把男友叫醒對質，但男方卻解釋自己真的沒去過，只是「男人之間的講幹話開玩笑系列」。無法接受的原PO馬上叫男方滾出去，「言詞間就算不能證明有去過，也已經透露出滿滿想去的慾望……」讓她覺得噁心至極。

不過，女網友之後也更新貼文，坦承她並非快刀斬亂麻的人，因為過去就曾發現男友偷偷跑去酒吧、小吃部還說謊，但男方都辯稱是工作應酬需要，所以她就心軟了。只是這次她再也不想忍受，「這次連我也說服不了自己，也知道對方不會再改，果斷決定放生！」

儘管原PO坦言自己也傻過，但大部分網友仍讚嘆她這次的霸氣，「幹得好！半夜趕出去夠狠」、「原PO太帥了啦」、「幸好妳沒有原諒他扯的鬼話！對這種人不用心軟，狠心斷就對了」、「什麼身份還講這種幹話？腦子沒發育吧？半夜趕出去剛好而已」、「睡覺睡到一半被趕出門，想到就覺得好笑，原PO做得好。」