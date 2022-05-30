　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲超露骨的對話內容，讓原PO又氣又傷心。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的是沒辦法接受，立馬叫已經是『前男友』從我家滾出去！」有女網友偶然發現，男友和別人聊天時，竟然在討論援交買春，超露骨的內容讓她難以置信，畢竟兩人交往了2年半，她從沒想過這樣的事會發生。讓諸多網友讚賞的是，原PO沒有因為男方辯解而心軟，霸氣又果斷分手，紛紛直呼「幹得好！」

這位女網友在Dcard發文「這就是我愛了兩年半的男人」，說她發現男友朋友買春，對方還傳了一張近乎全裸的女子照給男友「分享好康」，讚嘆外籍女子只有21歲，身材、技術都很好，整個人卻散發清純氣質，還只要2500元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到男友不僅沒有接不下去，或因為有女友而表示不想聊，反而還表現出超有興趣的樣子，不斷追問細節，「新進的嗎？」「講講又要心動了。」「緊的嗎？」「你再說，我等等就想去了。」「下個月來戰。」

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO發現男友跟別人聊援交聊得很開心。（示意圖／Pakutaso）

看到這些對話，氣得她把男友叫醒對質，但男方卻解釋自己真的沒去過，只是「男人之間的講幹話開玩笑系列」。無法接受的原PO馬上叫男方滾出去，「言詞間就算不能證明有去過，也已經透露出滿滿想去的慾望……」讓她覺得噁心至極。

不過，女網友之後也更新貼文，坦承她並非快刀斬亂麻的人，因為過去就曾發現男友偷偷跑去酒吧、小吃部還說謊，但男方都辯稱是工作應酬需要，所以她就心軟了。只是這次她再也不想忍受，「這次連我也說服不了自己，也知道對方不會再改，果斷決定放生！」

儘管原PO坦言自己也傻過，但大部分網友仍讚嘆她這次的霸氣，「幹得好！半夜趕出去夠狠」、「原PO太帥了啦」、「幸好妳沒有原諒他扯的鬼話！對這種人不用心軟，狠心斷就對了」、「什麼身份還講這種幹話？腦子沒發育吧？半夜趕出去剛好而已」、「睡覺睡到一半被趕出門，想到就覺得好笑，原PO做得好。」

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
世界名畫《蒙娜麗莎》被砸蛋糕！　遭狂抹奶油
可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境管制
快訊／中央加開兒童疫苗大型接種站　柯文哲怒批：白痴命令
立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職
安珀赫德律師「崩潰躲廁所偷哭」！　他曝心酸原因：已不是第1次
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

中正紀念堂轉型公開徵圖！有望推倒外牆　不限銅像堂體、兩廳院

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案　衛生局籲盡速完整接種3劑

可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境人數管制

雲林+1088不降反升　確診死亡增7人其中5人未打疫苗

6／10起舊車換電動機車最高拿2000元！　申請資格一次看

嘉義市+429　首日校園兒童BNT疫苗施打率達九成

快訊／學生確診數下降恢復實體課？陳其邁：觀察兩天再決定

兒童疫苗加速接種　台中拼全市國小6／10前打完

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

男友喊冤想買春是幹話　「露骨LINE對話」曝！全場讚：分得好

中正紀念堂轉型公開徵圖！有望推倒外牆　不限銅像堂體、兩廳院

台東+600！新增1兒少安置機構群聚案　衛生局籲盡速完整接種3劑

可以「跟團出國玩」時間點出爐！交通部擬鬆綁入境人數管制

雲林+1088不降反升　確診死亡增7人其中5人未打疫苗

6／10起舊車換電動機車最高拿2000元！　申請資格一次看

嘉義市+429　首日校園兒童BNT疫苗施打率達九成

快訊／學生確診數下降恢復實體課？陳其邁：觀察兩天再決定

兒童疫苗加速接種　台中拼全市國小6／10前打完

34歲蔡允潔交往半年閃婚！衝診所凍卵遭醫診斷「卵巢衰退」當場淚崩

嘉義市頂庄里打造自然生態園區淨化水道　成獨角仙秘境

避免人與人的連結　全台6大場域僅1區人流正成長

Rosé、Jennie踩「同款運動鞋」太燒！　撩人POSE對尬逆天長腿

民眾黨捐助快篩試劑800劑　黃敏惠、特教學校校長代表受贈

沒有罔顧球員健康　蔡其昌：維持14人停賽標準是共識

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

起司洪流擋不住！台中千則好評寵物友善餐廳　墨魚麵開吃大隻白蝦

快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時

快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！清潔婦目睹驚：地上怎有洋娃娃？

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

本土60042「各縣市分布曝」！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

更多熱門

相關新聞

懷疑男友外遇　女找5男集體性侵小三

懷疑男友外遇　女找5男集體性侵小三

印度海德拉巴女子加亞特里(Gayatri)，因為懷疑同居男友在外面有小三，竟然聘請5名男子去性侵對方。受害女子被騙進屋內，立即遭到5名男子綁住手腳，並用布堵住嘴後性侵，後來好不容易逃離現場，在父母陪同下報案。

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

不想上班！友自製「2條線快篩」　她神回6字潑冷水

不想上班！友自製「2條線快篩」　她神回6字潑冷水

面試完「進了另個部門」是屎缺？網讚值得

面試完「進了另個部門」是屎缺？網讚值得

住旅館先檢查「浴室1處」　房務認內行

住旅館先檢查「浴室1處」　房務認內行

關鍵字：

賣春援交喝茶情侶男友渣男分手Dcard

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面