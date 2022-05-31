解放軍9機型30架次進台海西南空域　打破常態化行動機型最多紀錄

▲國軍發布的共機動態。（圖／國防部）

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍昨（30）日出動9機型30架次軍機進入台灣西南空域，與以往不同的是，這次共有空警-500預警機、運-8電子偵察機、運-8遠程電子干擾機、運-8反潛機、殲-16戰機、殲-11戰機、殲-10戰機、蘇-35戰機及蘇-30戰機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），這也打破共軍常態化空中抵進台灣行動機型最多的紀錄。

▲解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

根據我空軍「共機動態」顯示，解放軍出動2架次空警-500預警機、4架次運-8電子偵察機、1架運-8遠程電子干擾機、1架運-8反潛機、6架次殲-16戰機、8架次殲-11戰機、4架次殲-10戰機、2架次蘇-35戰機、2架次蘇-30戰機。我空軍則實施派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈追監等作為應對。

根據我國防部統計，根據台防務部門統計，今（2022）年1月23日有39架次共機擾台，是今年數量最多一次，今天（30日）的30架次則是今年數量第2多。

▲講放軍空軍空警-500預警機。（圖／國防部）

解放軍東部戰區發言人施毅25日曾表示，解放軍東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，是對近期美台勾連活動的嚴正警告，「美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。」