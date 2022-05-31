AT-3墜毀岡山飛官殉職！國防部6年「第16起重大事故」　共18人殉職

記者施怡妏／綜合報導

高雄空軍官校AT-3一名學員上午8時3分進行飛行訓練時，卻在起飛5分鐘後光點消失，地點位於岡山區田厝一路77號附近，而不幸消息傳回，相關單位抵達現場後，發現少尉飛行官徐大鈞已經殉職，根據統計，這是國防部今年的第3起重大意外，此外，細數國防部過去6年，共發生16起重大意外、墜機10次、18人殉職。

空軍、警消獲報後趕緊前往搜索，失事現場無撞到其他民宅及建物，僅有一具遺體無其它傷者，經確認是少尉飛行官徐大鈞。目前失事現場已經被憲兵封鎖，後續將由空軍司令部統一說明。

本站曾在今年3月14日報導《國防部6年15起重大意外 墜機9次、17人殉職》，加上本次，6年來總共發生16起事故、墜機10次、18人殉職。然而，今年已發生2起重大意外，分別是1月11日F-16V墜海，駕駛陳奕上尉殉職，得年28歲。另外一起則是3月14日幻象2000墜海，飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生，由黑鷹直升機救起，人員平安，但事故原因仍有待調查。

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▲黑鷹失事造成8死5傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，2020年就發生6起事故，分別是UH-60M黑鷹直升機墜毀、海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆、OH–58D聯合操演墜機、金防部M41A3戰車翻車、F-5E戰機墜海以及F-16A墜海。

最讓人印象深刻的是，2020年1月2日空軍一架UH-60M黑鷹直升機出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區，UH-60M黑鷹直升機墜毀，機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等階將領及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏陸軍士官長等8人死亡，其中沈一鳴殉職前軍階達二級上將，使這次空難成為歷來國軍高級將領搭乘專機失事中，殉職將領軍階最高的紀錄。

▲高雄空軍少尉徐大鈞殉職，飛機殘骸四散田中。（圖／記者陳宏瑞攝）