花監內鬼竄改受刑人考績　「助殺人犯移外役監」爆重大疏失

▲花蓮監獄驚傳內部有人竄改受刑人考績，暗助殺人犯申請至自強外役監。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮監獄驚傳內部疑有人竄改受刑人考績，暗助殺人犯邵御軒申請至自強外役監。矯正署表示，經查花監提報資料部分涉有重大疏失，已函請花監檢討、究責，撤銷邵男外役監資格、收回縮刑，並於5月27日將他移送宜蘭監獄繼續執行。

今年2月15日自強外役監獄戒護科周姓科長遭劉、黃2男持鋁棒及辣椒水攻擊成重傷，花蓮檢警立案偵查後，發現在自強外役監服刑的邵男疑為幕後教唆者，因此將劉、黃2人依殺人未遂罪起訴，不料現在更傳出花監內部疑有人竄改考績，暗中協助邵男申請外役監服刑。

依據花檢起訴書所載，邵男於奉准返家探視期間，曾涉嫌參與「金虎佛堂」幫派聚會。矯正署表示，從起訴書可見邵男交往十分複雜，足認有違反外役監返家探視應遵守事項，不宜在外役監繼續執行，也不適合再回花監服刑，因此撤銷邵男外役監資格，於5月27日將其從外役監移回花監，再從花監移往宜監繼續執行，縮刑全數回復。

矯正署表示，經查發現去年第2次外役監遴選審查過程，花監提報資料部分涉有重大疏失，已函請花監檢討改進及議處疏失人員行政責任，並解僱涉案的陳姓聘僱人員，刑事部分則依法追究送辦。

邵男2015年8月持手槍尋仇、槍殺高姓男子，被法院依殺人未遂罪判處12年6個月徒刑，2017年5月發監花監執行，去年7月獲准移至自強外役監。

外傳邵男申請外役監的「考核資料」疑似被動過手腳，以符合外役監申請資格。邵男已移外役監近10個月，依外役監累進處遇分數，每月最少可縮刑4天，如今縮刑得全數回復，估計邵男至少有40天縮刑被收回。

花蓮地檢署30日對外表示，有關邵男教唆殺人未遂部分，已於今年4月間分案調查；另有關邵男移送花蓮外役監部分花蓮監獄進行內部調查後，已將涉案被告移送地檢署偵辦，檢察官將持續查明，目前案件正偵查中，不方便對外說明細節。