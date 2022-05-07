毒販判30年落網...警車上「落淚痛哭」　女友柔喊：會等你出來！

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局在日前接獲線報，1名男子因毒品案遭判刑30年，逃亡期間還涉嫌販售毒品安非他命，警方循線追查男子逃亡躲在新北市三重區一處民宅將人逮捕，最後男子由警方送往地檢署執行，得知要面臨30年牢獄不禁流下眼淚，女友還趕來送行表示，「我會寫信給你的，不要擔心」。

警方調查，日前接獲線報，1名33歲的周姓男子涉嫌販賣毒品，警方在7日下午3時許，前往三重區仁華街一帶將人逮捕，事後還在周的藏匿處發現安非他命1包、吸食器3組、分裝袋、磅秤等證物，另外還搜出1包不明粉末，一併帶回化驗，最後將周帶回派出所製作筆錄。

▲男子遭判30年落跑，被警方逮捕移送時，在警車上痛哭。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，周姓男子因販毒案遭判刑10年，又因持毒多次遭警方逮捕，共計合併執行要30年，逃亡期間，周男利用租屋處販售毒品之外，還將毒品藏在手機盒，利用外送員不知情的狀況下協助運毒，最後警方依規定將周姓男子移送法辦，也另依毒品通緝解送相關單位歸案。

▲男子遭判30年跑路，期間販毒維生最後被逮捕，女友還趕來「我會等你出來」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，周姓男子被警方帶回派出所偵訊，周的女友獲悉後也趕往派出所，一見面就向周深情喊話，「我會等你出來，我和媽媽都會寫信給你，千萬不要擔心」，最後周姓男子在被警方移送前往地檢署時，在警車上突然想到要執行30年徒刑，不禁當場痛哭流淚。