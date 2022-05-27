一條溝害婦人摔車亡　「路爛不補」高市養工處須國賠286萬

▲鋪馬路示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名駱姓婦人在2018年間騎機車經過岡山區八德一路時，輪胎壓過快、慢車道間的一處深溝，輪胎被絆倒摔車，駱婦傷重不治，事後家屬要求國賠687萬元，一審法院判賠215萬多元，家屬不服上訴，高雄高分院審理後，認為養工處有4成疏失，判賠286萬。可上訴。

這起案件發生在2018年10月19日下午4點多，駱婦騎車經過岡山區八德1路時，因該路段柏油路面凹凸不平，快車道與慢車道間有一條長約20公尺、寬約1至6公分、深約1至5公分的深溝，導致駱婦騎車經過時因輪胎壓到深溝而摔倒，導致頭部重擊，經送醫搶救後宣告不治。

家屬認為，高雄市政府養工處未盡市區道路坑洞維護的責任，未及 時修復路面，致市區道路無法維持通常應有狀態而欠缺安全性，因此提出國家賠償687萬元。

一審橋頭地院審理時，養工處指出，車禍發生時間在白天，為白日，陽光明亮無降雨，道路鋪面部分快慢車道交界靠禁行機車道一處有裂縫但無坑洞，高低差不明顯，考量機車胎寬度大於裂縫寬度，裂縫不影響車輛正常行駛，難以確認駱婦騎乘機車摔倒與現 場路面裂縫有相當因果關係，且該路段均依法發包、驗收，過程均無瑕疵，家屬主張裂縫位於快、慢車道之間，駱婦也有未依規定車道行駛，及其安全帽散落於機車旁，顯見並未戴妥安全帽，本身也有過失等。

地院法官認為，養工處有管理上的欠缺，在路面發生破損時，未及時修復的疏失，而駱婦也有未依規定車道行駛、未正確妥適配戴安全帽的過失，認為養工處有3成過失，駱婦有7成疏失，因此判賠215萬多元。

家屬不服上訴，高雄高分院審理後，還是認定養工處未妥善維修道路確有疏失，但駱婦未注意車前深溝，但有戴好安全帽，因此要負6成的過失責任，改判決國賠286萬元，全案可上訴。