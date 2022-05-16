精品達人遭拒絕收監網拍牟利　監院糾正矯正署、高雄第二監獄

▲李正邦遭爆本該因詐欺入監，因出具診斷證明被拒收監。（資料照／記者柳名耕攝）



記者林銘翰／台北報導

綽號「阿邦師」的精品達人李正邦遭爆本該因詐欺入監，因出具診斷證明被拒絕收監，事後卻住在飯店開直播賣貨牟利。對此，監察院日前通過監察委員王幼玲、高涌誠的提案，通過糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄及台灣橋頭地方檢察署等單位。

監察院16日透過新聞稿說明，法務部矯正署高雄第二監獄在2020年9月執行李姓詐欺犯收監時，僅憑其提出「左頰上皮增生異常（癌前病變）」的醫院診斷書，便由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的拒絕收監評估單獲准。

監察院指出，李姓詐欺犯被拒絕收監後，到送監執行止約1年期間，執行檢察官沒有本於權責，查明停止執行原因是否消滅，導致其得以在拒絕收監後，仍持續透過網路直播販賣商品牟利。

監察院認為，本案突顯法務部暨所屬矯正署對於各監獄所「啟動」拒絕收監申請案的裁量標準及空間，欠缺一致性的標準，有損政府公信力，監察院11日通過王幼玲、高涌誠的提案，糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄、台灣橋頭地方檢察署等單位。

監委表示，橋頭地檢署未依法將拒絕收監的李姓詐欺犯送交適當處所，又從李姓詐欺犯被拒絕收監後至送監執行止約1年期間，執行檢察官未面訪李姓詐欺犯，而且未注意其健康情形，僅函請警方派員查訪，請家屬每月及開刀術後自動提供診斷證明書。

監委指出，根據醫院的病歷資料顯示，李姓詐欺犯自2020年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情從2021年4月至同年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻直到周刊媒體大幅報導後，隔日才通知李姓詐欺犯到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽，核有違失。

糾正案文建議，矯正署對於各監獄所提拒絕收監申請案的「審核」作業，缺乏明確法律程序規定與醫療專業審議制度，核定結果難免遭致不公訾議，法務部應督導所屬精進拒絕收監申請案的「審核」、「覆核」機制，讓所屬有一致性的遵循標準，維護矯正機關的公信力及受刑人健康人權。

調查報告也說，警方知悉李姓詐欺犯在飯店販賣珠寶，但警察機關對查訪未盡落實、虛應故事，導致詐欺案列管的治安顧慮人口，遭舉報再度涉犯網路直播詐騙等情，損及人民對警察機關維護社會治安公權力的信賴，警政署應督導所屬強化治安顧慮人口查訪機制，善盡預防與偵查犯罪權責。