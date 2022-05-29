士林高雄2法官疑暗助猥褻被告涉違失　考績竟獲甲等領高額年終

▲2名法官疑似暗助被告，遭送法官評鑑。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院、高雄地院各有1名法官，疑似針對某猥褻案件被告提供資料或法律諮詢，被移付調查。兩院的初步調查結果送司法院核定均遭退回重查，結果重查後竟無結果，兩院也各自將2法官考績評為甲等，得領取高額年終獎金。對此，司法院可能重開會評定，是否變更考績、追回獎金。

本院源於台東某私人兒少安置機構林姓前主任向媒體爆料，指台東地檢署女檢察官林靖蓉在辦案提訊他作證時，竟問詢問他是否與台東地院某法官交往或「約砲」，林男向「檢察官評鑑委員會」提出申訴。而台東地檢署也主動發聲明澄清，稱檢察官據手機內相關通話之可疑內容，逐一偵訊被告與所連繫台東地院法官之往來狀況及互動關係，容係「當時所應採行之必要偵查作為」，並非無故或好奇而進行偵訊。

但全案經過媒體進一步查證，才發現林男根本就是涉嫌猥褻機構內少年而遭羈押、提起公訴的被告；之後也爆發士林地院姜姓法官、高雄地院侯姓法官與花蓮地院陳姓法官，均與林男有聯繫，疑似提供資料給與林男或提供法律諮詢。檢方對林男起訴後，將3名法官送請該管法院查處。

其中花蓮地院陳姓法官經調查後並無違失，花院不予懲處；但士林、高雄兩地院的自律委員會調查後，去年10月間將調查結果送交司法院核備，司法院都退回重查。而重查的結果石沉大海，兩地院今年初的考績評定，還將2名法官均評定為甲等，分別發出30萬元與10餘萬元的年終獎金。全案直到5月間法官捲入林男猥褻案件時才爆發，兩地院才將2法官改送「法官評鑑委員會」評鑑，因此司法院職務評定評議會也將2法官的職務評定排入議程，6月份將開會討論，屆時可能會變更職務評定、追回發出的獎金。

據了解，以往不乏變更考績而追回獎金的案例，例如高檢署前檢察官陳玉珍因為犯下貪污罪，最後被追回40萬元；新北地檢署前主任檢察官郭學廉，也因此被追回60萬元；基隆地院前法官陳志祥、桃園地院法官何宇宸，也曾被變更過考績。