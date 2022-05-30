快訊／又一老店歇業！台南70年「松仔腳燒烤」說再見　網大喊不捨

▲台南近70年老店松仔腳燒烤，貼出公告將於今年6月19日熄燈。（圖／翻攝Google地圖）

記者蔡怡萍／台南報導

又有老店要說再見！台南知名「松仔腳燒烤海產」，日前在臉書粉絲專頁PO文公告，決定將於今年6月19日結束將近70年的營業，邀請喜愛他們的顧客在最後的營業日中「回娘家」，貼文一出引發網友紛紛表示「童年回憶沒了」、「台南怎麼可以少了一間這麼好的店」，大嘆可惜與不捨。

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▲▼松仔腳在臉書貼出公告將於6月19日熄燈，網友紛紛大喊不捨。（圖／翻攝松仔腳燒烤海產粉專）



位於台南市中西區永福路二段巷弄內的老店「松仔腳燒烤海產」，從1953年開始，營業超過一甲子，陪伴著許多台南人成長，也是許多人從小到大的回憶，但日前無預警於臉書粉專貼出公告，表示將於今年6月19日熄燈，貼文中滿滿的感謝與懷念，也歡迎饕客們在最後的日子裡回來吃飯，分享那些成長與美好的舊時光。

貼文一出引發網友大嘆不捨，「這是我從小的回憶啊！」、「這張照片有我的回憶，最愛炒意麵跟蛋包飯，謝謝你松仔腳」、「現在偶爾也會帶小孩去吃，我們也算吃了三代，吃的是滿滿的回憶，覺得可惜，但也只能祝福」，也有許多網友表示一定要再去留下最後記憶，好好感謝松仔腳近70年的陪伴。



