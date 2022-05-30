台南市議會邀能源局長談漁電共生　郭信良建議設立成功的示範場

▲台南市議會郭信良議長，特地邀請經濟部能源局游振偉局長，到市議會探討太陽能漁電共生案例。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟部能源局游振偉局長30日造訪台南，台南市議會郭信良議長，特地邀請游局長到市議會探討太陽能漁電共生案例，戴謙副市長亦率領經發局陳凱凌局長、農業局李建裕局長等人與談，郭信良議長建議中央與地方政府盡快討論出合適的漁電共生規範，讓業者有所本，一起邁向2025非核家園的目標。

郭信良議長表示，台南市議會所有的行政主管，都熱烈歡迎游振偉局長蒞臨，因為台南市議會全力支持中央政策，希望發揮台南市先天在太陽能發電上的優勢，能順利在台南推動漁電共生，達成讓業者獲利、漁民豐收、政府政策有成的三贏局面。郭信良議長強調，只要市議會能協助之處，必定義不容辭。

在一一討論現有的漁電共生案例後，郭信良議長指出，大多數的漁電共生場域都存有待改善之處，有的是設計不良，有的是成本過高，所以應該有一個成功的示範場，免去業者摸索之苦，也能不破壞生態，讓漁民養殖魚蝦時無後顧之憂。郭信良議長並邀游局長，能到南區實地勘察，讓游局長對台南市的魚塭有進一步認識。

此外，郭信良議長也向戴謙副市長建議，市府應積極輔導業者，只要符合規定，應思考簡化申辦作業流程，提高行政效率，不要讓漁電共生的案件在市府就塞車了。