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李鴻鈞走馬上任監察院副院長　陳菊期許榮辱與共成為國家良心

▲▼監察院5/30舉辦新任副院長李鴻鈞就職歡迎會，院長陳菊代表全體監院工作人員歡迎李鴻鈞加入。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院新任副院長李鴻鈞就任。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院副院長李鴻鈞30日就職，監察院長陳菊表示，監察院全體榮辱與共，期許李鴻鈞共同攜手努力合作，使監察院獲得人民更多信任，善盡憲法職權及人權保障功能，成為國家的良心及弱勢人民的依靠；李鴻鈞則強調，未來他將與全體監察委員一起努力合作，以期符合社會期待。

監察院30日上午舉行第六屆副院長李鴻鈞就職歡迎會，與會者包括陳菊、監察院秘書長朱富美、監察委員趙永清、王美玉、高涌誠、葉宜津、賴振昌等人，前內政部長李鴻源則以家屬身份出席觀禮。

陳菊致詞時表示，歡迎李鴻鈞加入監察院團隊，感謝總統蔡英文在今年5月9日提名李鴻鈞為監察委員並為副院長，也感謝立法院旋即召開審查會行使同意權，這次李鴻鈞承蒙親民黨主席宋楚瑜割愛，並且獲得跨黨派支持，在立法院以99票高票通過，十分難得。

陳菊認為，台灣社會願意給優秀人才空間及機會，為國家服務貢獻，期許李鴻鈞加入監察院，能夠共同攜手努力合作，使監察院獲得人民更多信任，善盡憲法職權及人權保障功能，成為國家的良心、弱勢人民的依靠。

▲▼監察院5/30舉辦新任副院長李鴻鈞就職歡迎會，院長陳菊代表全體監院工作人員歡迎李鴻鈞加入。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院舉辦新任副院長李鴻鈞就職歡迎會。（圖／記者湯興漢攝）

陳菊指出，李鴻鈞是日本大學結構工程學博士，曾經擔任5屆立法委員，長期推動多項重大法案與公共建設，堅持專業優先、重視人民權益，也致力於推動國會外交，問政態度與專業能力表現優異，深獲社會各界肯定。

陳菊期望，監察院未來能夠借重李鴻鈞的專業、經驗及溝通協調能力，在院務推動及各項會議上凝聚共識，增益監察院的運作。

陳菊提及，大約在17年前擔任高雄市長時，她跟李鴻鈞在從日本返國的飛機上偶遇，李鴻鈞特別走到自己的機位旁邊，分享從某個角度眺看富士山最漂亮，當時就感受到李鴻鈞溫暖的人格特質，願意與大家分享美好事物的熱情，令人感動。

陳菊笑說，沒想到多年之後，因緣際會，能夠跟李鴻鈞一起在監察院共事，真的是非常難得的機緣，監察院全體榮辱與共，期待監察院在李鴻鈞的加入之下，能夠共同邁入新的階段，開創嶄新格局。

李鴻鈞致詞時則表示，非常感謝蔡英文的信任及提名，還有立法院行使同意權，深感榮幸獲得大家的認同，對於擔任監察院副院長，能夠獲得跨黨派支持，內心雖然有壓力，但他期許盡己所能、不負眾望，並且秉持用心及努力的態度，扮演好自己的角色，也希望各位同仁不吝指教。

李鴻鈞也說，自己擔任過5屆立法委員，已經是立法院的老兵，以前在立法院，現在在監察院，這樣的機緣令他十分珍惜，更感謝監察院全體同仁舉辦這場隆重又溫馨的歡迎會，期許未來共同努力，「天下的事一個人做不完」，希望大家攜手合作，全力以赴，榮辱與共。

趙永清也代表全體監察委員致詞，誠摯歡迎李鴻鈞的加入，相信未來監察院內部更能整合共識、凝聚力量，變得更完整、更有力量，大家一起監督政府施政、保障人權，興利除弊。

▼監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼監察院5/30舉辦新任副院長李鴻鈞就職歡迎會，院長陳菊代表全體監院工作人員歡迎李鴻鈞加入。（圖／記者湯興漢攝）

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