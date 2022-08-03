裴洛西訪台邀民運人士暢談人權　林榮基盼協助香港反共青年

記者林銘翰／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日展開訪台行程，訪團在下午前往新北市新店參訪國家人權博物館，香港銅鑼灣書店老闆林榮基表示，自己在會中提到香港年輕人的問題，有很多反共的年輕人無法離開香港，還有人在台灣無法拿到身分證，希望美國政府可以幫助這些反共的年輕人。

▲銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者湯興漢攝）



裴洛西下午在監察院長陳菊、文化部長李永得等人的陪同下，前往新北市新店參訪國家人權博物館，同時與台灣NGO工作者李明哲、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、中國大陸民運人士吾爾開希等人見面，互相交換意見。

林榮基會後受訪時說明，裴洛西今天就是為了人權的問題而來，她首先提出中國大陸的人權問題，同時還邀請一些中國大陸的維權人士與會，接著就談到李明哲的議題，還有年輕人在中國大陸、香港及西藏議題的關注。

林榮基透露，自己在會中談到香港年輕人的問題，因為他們現在不能離開香港，還有相當多反共的年輕人想要留在台灣，卻因為沒有辦法拿到身分證，所以沒有辦法在台灣停留很久，而且要找工作也面對很大的困難。

林榮基提及，昨天英國政府公告BNO簽證計劃，只要是1997年以後出生的年輕人，父母親只要其中一方擁有BNO，就允許移民過去英國，現在有很多反共的年輕人，他們沒有辦法離開香港，卻可能願意留在台灣。

林榮基強調，自己作為一個香港人，當然比較關注這些議題，所以今天特別向裴洛西提出問題，他希望美國政府可以伸出援手，幫助這些反共的香港年輕人。

另外，李明哲會後受訪時僅低調表示，自己今天是來感謝裴洛西，他在會中有提及中國議題，其他事情由主辦單位統一發言，不便回答相關提問。

▼台灣NGO工作者李明哲（左）現身國家人權博物館。（圖／記者湯興漢攝）

