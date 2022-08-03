前法官陳義仲不當接觸翁茂鍾　監察院12票全數通過彈劾

▲監察院。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院3日表示，台灣高等法院台南分院前法官兼庭長陳義仲任職法院期間，與涉訟當事人翁茂鍾有不當接觸情事，有損法官獨立、公正、中立、廉潔、正直的形象，核有重大違失，監察委員張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍提案彈劾，經過監察院彈劾審查會審查，全數通過彈劾。

監察院晚間透過新聞稿指出，陳義仲從2003年起至2011年間，擔任台灣高等法院台南分院法官兼庭長，得知富商翁茂鍾或相關聯公司為涉訟當事人，仍然多次與翁茂鍾餐敘、會面交往，與涉訟當事人有不當接觸往來。

監察院說明，經過監委調查相關事證，認為陳義仲身為法官，卻未能審慎交友，保持應有分際，嚴重損及法官應保有的獨立、公正、中立、廉潔、正直形象，以及法官職位尊嚴與職務信任，核有違失，情節重大，提案彈劾，監察院彈劾審查會2日審查全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監察院表示，陳義仲從1994年7月18日起任職台南高分院法官，而翁茂鍾為台南地區知名商人，其佳和集團旗下怡華公司所涉百利案紛爭，過去在1997年7月間曾經媒體大幅報導，往後在1998年至2014年期間，翁茂鍾或其相關聯公司有多起重大矚目訴訟案件，陸續在法院審理當中。

監察院說，陳義仲從2007年8月就得知翁茂鍾涉有炒股案情事，卻仍有與翁茂鍾見面交往的情事，以及收受翁茂鍾致贈的襯衫、保健保養品等，按照司法官的行為應從嚴規範，只要有可能性與危險就應該禁止，如往來對象已經有案件繫屬於法院，危險性已經提升，就應該有所切割。

監察院認為，陳義仲的行為使一般客觀理性第三人由外觀上整體觀察，容易產生法官與涉訟當事人結交往來的印象，對法官應保有的廉潔、公正、中立形象產生質疑，核有違失，情節重大。

監察院表示，陳義仲的違失行為與其當時職銜、所處地位與因應措施等，情狀都與翁茂鍾相關，可見各行為間具有相當的關連性，各該違失行為具有繼續性及一體性，應該就數違失行為綜合考量並為單一評價，因此應以最後發生的違失行為終了之日，起算司法懲戒權的行使期間。

監察院還說，監察委員就彈劾權的行使，在《憲法》與《監察法》都沒有彈劾時效的規定，也沒有像是《刑事訴訟法》在逾越追訴時效時，應為不起訴處分的規定，因舞對於重大違法情形，監委自當行使憲法賦予的彈劾權，以達成整飭官箴，澄清吏治的目的。