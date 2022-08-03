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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊重回人權園區與裴洛西見面　「希望讓美國看到台灣奮鬥決心」

▲▼監察院長陳菊在國家人權博物館與美國聯邦眾議院議長裴洛西見面。（圖／取自陳菊臉書）

▲監察院長陳菊（左）與美國聯邦眾議院議長裴洛西（右）見面。（圖／取自陳菊臉書）

記者林銘翰／新北報導

監察院長陳菊3日表示，人權是全球共通的語言，今天她在國家人權博物館與訪台的美國聯邦眾議院議長裴洛西見面，希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力，台灣十分感謝美國的支持，未來也期待台美情誼能夠持續深化，「最難風雨故人來」。

裴洛西下午在陳菊、文化部長李永得等人的陪同下，前往新北市新店參訪國家人權博物館，同時與台灣NGO工作者李明哲、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、中國大陸民運人士吾爾開希等人見面，互相交換意見。

陳菊晚間在臉書以「人權，是全球共通的語言」為題發文指出，今天下午她在景美人權文化園區與裴洛西一行人見面、一同參觀人權園區，並且為其導覽解說。

陳菊說明，在景美人權文化園區見面有非常重要的意義，台灣歷經38年戒嚴期間，前身為警總軍法處看守所的人權園區，有8088位政治犯在這裡受到軍法審判、1168位勇士被槍決。

陳菊認為，這裡是台灣人民為了堅守民主價值、反抗強權、無懼犧牲的歷史場址，這與裴洛西對於人權努力、堅定的立場一致，所以希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力。

陳菊也說，她要向遠道而來的友人獻上台灣的心意，因此以一條花蓮七星潭為意象構圖的絲巾、一對印有台灣特有種鳳蝶的對筆作為禮物，當然也不能忘了防疫配備的口罩，以及裴洛西鍾愛的巧克力。

陳菊表示，「最難風雨故人來」，台灣十分感謝美國的支持，期待台美情誼能夠持續深化，國家人權委員會也會尋求更多人權議題上與美國合作、交流的機會。

▼監察院長陳菊重回國家人權博物館，親自為美國聯邦眾議院議長裴洛西導覽。（圖／取自陳菊臉書）

▲▼監察院長陳菊在國家人權博物館與美國聯邦眾議院議長裴洛西見面。（圖／取自陳菊臉書）

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