裴洛西率團參訪國家人權博物館　陳菊重回美麗島軍法大審現場

記者林銘翰／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日展開訪台行程，訪團在下午前往新北市新店參訪國家人權博物館，中國大陸民運人士吾爾開希表示，國家人權博物館是很特殊的場合，因為國家人權委員會主委陳菊當年就是在這裡被判處無期徒刑，而陳菊的勇敢也贏得所有在場嘉賓的高興與認可。

▲中國大陸民運人士吾爾開希。（圖／記者湯興漢攝）

裴洛西下午在監察院長陳菊、文化部長李永得等人的陪同下，前往新北市新店參訪國家人權博物館，同時與台灣NGO工作者李明哲、香港銅鑼灣書店老闆林榮基、中國大陸民運人士吾爾開希等人見面，互相交換意見。

吾爾開希會後受訪時表示，裴洛西跟他們進行非常熱烈、深入的討論，在短短1個多小時的時間之內，談到的話題包括新疆維吾爾族、香港及中國的民主運動等，其中維吾爾族的議題就佔了很長的時間。

吾爾開希也透露，自己在會中向裴洛西表達，他們已經認識超過30年的時間，「這30多年我們見面的次數這麼多，第一次能夠在台灣、在這個我流亡期間能夠接納我的國家來歡迎妳，我感到非常高興」。

吾爾開希指出，台灣跟美國與裴洛西之間，共同的語言就是自由、民主與人權，因為台灣人民吸入、呼出的都是自由，「我們知道這份自由是我們爭取來的，所以我們會冒死而捍衛這份自由」，這番話不僅得到裴洛西的鼓勵，同時也得到她的認同，而其他的國會議員也都相當認可。

吾爾開希說明，他們今天見面的場合非常特別，國家人權博物館是很特殊的場合，因為今陳菊當年就是在這裡被判處無期徒刑，自己也特別當場向裴洛西介紹這段往事，而陳菊的勇敢也贏得所有在場嘉賓的高興與認可。

吾爾開希表示，大家都知道裴洛西喜歡巧克力，所以自己送給她一盒巧克力，尤其這份冠軍巧克力也是出自台灣的女力，尤其台灣在各方面都很出色，連巧克力都可以生產出世界冠軍，裴洛西也當場非常高興地接收。

吾爾開希指出，維吾爾是這次非常重要的主題，而且台灣是一個開放的自由社會，對於台灣能夠給予相關的人權議題關注，裴洛西表示非常欣慰。

吾爾開希也說，今天是主題就是人權，裴洛西給予的承諾很堅定，案例則要看將來具體的合作，自己也跟在場的每一位國會議員交換聯絡方式，他們未來都願意跟裴洛西保持聯繫，同時表達願意關懷人權的立場。

▼監察院長陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

