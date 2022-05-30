「教召確診根本沒隔離補償」　她批國防部：騙民眾、騙立委連部長都騙

記者杜冠霖／台北報導

立委陳瑩5月初質詢時曾要求國防部，因為教召而染疫的役男，就一定要補償他在家隔離而沒辦法工作的收入，今（25日）再次質詢此事，國防部回應，依補償辦法第5條，非受雇人員只要填寫切結書，就可請領補助，對此，陳瑩痛批，已經跟衛福部確認過沒有這回事，「國防部騙部長、騙立委、騙民眾，教召確診根本沒有補償、根本沒有隔離1天補助1千元！」

陳瑩表示，教召是國家賦予後備軍人的任務，接到教召的「役男」進入營區之後確診，「役男」變「疫男」，都只能自認倒楣，「部長，我知道你很在意對官兵的照顧，但國防部長一直被幕僚的謊話蒙在鼓裡。部長你被騙了！根本沒有1天補助1千元！這是幕僚騙你的！」

陳瑩表示，自己5/5在立法院衛環委員會質詢國防部時，教召確診解召後在家隔離，整個召期都結束了，因為教召而確診的役男卻還是只能待在家，「沒有工作、沒有收入，國防部應該要補償！」

對於國防部澄清內容，陳瑩指出，5/5國防部睜眼說瞎話：「確診隔離-可以1天補助1千元」，沒想到過了2個禮拜，「5/26國防部還是持續說瞎話！在部長面前也持續鬼扯！」

陳瑩痛批，國防部還好意思說正要趕快發函問衛福部，疫情到現在多久了？完全沒有進入狀況，「國防部不要再跟我拗確診隔離1天補助1千，事實上就是沒有，因教召確診的隔離時間，超過原本召期的天數，只要超過幾天，國防部就應該補償幾天，國防部不要再耍賴、不要再推諉卸責想置身事外！」

▼國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

