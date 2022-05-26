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美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正 國家中山科學研究院院長張忠誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

外傳美國將提供烏克蘭岸置魚叉飛彈，立委擔憂將因此影響台灣取得的期程，國防部長邱國正26日表示，自己也很擔憂，但是目前為止沒有受到任何影響，國防部會堅持不能打折扣，因為既有的計畫，不能因為臨時突發狀況而做改變，甚至進而影響到台灣。

立法院外交及國防委員會26日邀請邱國正率領中科院長張忠誠列席報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等145案。

民進黨立委王定宇質詢時指出，美國媒體路透社報導，美國要提供魚叉飛彈、海軍打擊飛彈（NSM）、愛國者飛彈等3種導彈給烏克蘭，但是烏克蘭沒有海軍，空軍又是使用俄規裝備，跟空射魚叉飛彈並不相容，所以如果要供應魚叉飛彈給烏克蘭，唯一只能使用岸置、車載型的魚叉飛彈。

王定宇質疑，美國現在只有海軍的艦載型魚叉飛彈及空軍的空射型魚叉，完全沒有岸置型、車載型的魚叉飛彈，「唯一有的是現在為台灣製造中的車載型、岸置型魚叉飛彈」，如果美國要援助烏克蘭魚叉飛彈，將會影響台灣取得岸置型魚叉飛彈的時程。

邱國正說明，目前為止沒有受到任何影響，但是國防部會持續注意，「因為我也很擔憂，如果為了提供其他地方，消減我這邊」。

王定宇也說，美國目前生產線上的魚叉飛彈，就是為了台灣訂做的，如果美方認為事有緩急、進而影響到台灣，我國的國家安全、國家利益還是要守住，詢問國防部是否會堅持「如期如質不會打折扣」。

邱國正強調，「這個不會打折扣，這是我們的權益」，而且雙方既有的計畫，不能因為臨時突發狀況而做改變，甚至進而影響到台灣。

另外，民進黨立委蔡適應質詢時也詢問，美方產線排擠導致M109A6自走砲軍購案延宕，加上台灣價格等因素，取消對美軍購MH-60R海鷹反潛直升機，並且性能提升現有5架UH-60M，這三筆預算已編列約新台幣50億元，是否全數刪除或強化其他軍購。

對此，邱國正則回應，不管這三筆預算是留用或轉用，都會按照程序進行，「哪種裝備對我們有好處，就往哪個方向思考」，但台灣也不是願意花錢就買得到東西，因此要步步為營。

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