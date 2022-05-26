拜登稱願動用武力軍事防衛台灣　邱國正：不會光憑一句話高興依賴

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，如果北京發動武力侵略，美國將會動用武力軍事防衛台灣，國防部長邱國正26日回應，各個國家不管有沒有邦交，任何言論、作為對台灣的防衛作戰有利，國防部都表達歡迎，國軍的立場是做好戰訓本務，不會光憑人家一句話、一個動作就高興依賴。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會26日邀請邱國正率領中科院長張忠誠列席報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等145案。

邱國正會前受訪時表示，各個國家不管跟台灣有沒有邦交，假如任何言論、作為對台灣的防衛作戰有利，國防部都當然樂見、樂觀，同時也會表達歡迎，但是國軍的立場，就是做好每天的戰訓本務。

邱國正強調，不管外面的言論怎麼樣，國防部都會進行評估，但是根據國軍評估的結果，就是要把自己的戰訓本務做好，「否則光憑人家一句話、一個動作，我們就很高興依賴它，我們不會這樣做」。

邱國正也說，國防部不是政治氛圍的專家，自己聽到很多專家學者的評論，「他們講的一定有他的基調、論調基礎，我不去否定它」，但是國軍不能隨風起舞，而是要全班考量如何強化戰訓本務，「不會因為任何一個言論，就偏向於哪一邊、改變方向」，國軍會持續做好建軍備戰的工作。

另外，美國媒體《紐約時報》（NYT）日前報導，拜登政府一方面積極強化美軍在印太地區的態勢，一方面正加速推動改造台灣防衛體系，期望藉此嚇阻中國入侵台灣，烏克蘭已成為美台政府最重要的範例，目標在於將台灣變成「豪豬（porcupine）」。

對此，邱國正則說，好幾年前他還在服役的時候，就有一位美國的海軍教官談過這個問題，「這也是自己要有能力做自我防衛，這也跟台澎防衛作戰契合，我們不講照單全收，但是要到什麼程度，我們自己有主張」。

邱國正認為，基本上「豪豬戰略」的用意，就是要以自我防衛為主，「我們可以接受，但不是照單全收，要看自己的能耐」。