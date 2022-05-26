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李貴敏嗆部長愛吵架有毛病　邱國正拍桌回擊：不要把我當堂上的人

▲▼立法院外交國防委員會 立委李貴敏與國防部長邱國正口角爭執。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李貴敏（左）與國防部長邱國正（右）發生口角爭執。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委李貴敏26日批評，國防部長邱國正喜歡跟立委吵架，「你是有毛病是不是」，邱國正回擊，他不會把每個人都當成軍人來看，同樣地李貴敏身為法律人，「建議委員不要把每一個人當作好像堂上的人」，兩人隨後更在台上拍桌互嗆，場面一度火爆。

立法院外交及國防委員會26日邀請邱國正率領中科院長張忠誠列席報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等145案。

李貴敏質詢時表示，邱國正很奇怪，「你是每一個委員上來，你都要跟別人吵架是不是，你是有這個毛病是不是？」邱國正則反擊，「委員這樣講就失當了，我跟哪個委員吵過架？」

李貴敏批評，邱國正管好自己的行為，「你不失當就不錯了」，邱國正則強調，他都有管好自己的行為，就是如此，「我也覺得很奇怪，好像我跟每一個委員都吵架，你可以去問，我跟哪幾個委員吵架了」。

李貴敏指出，邱國正上次跟民進黨立委何志偉吵架，影片放在網路上，大家都看到了，直言邱國正現在就是在挑釁，邱國正再回，「我怎麼會挑釁呢，我跟國軍從來沒有挑釁過啊」。

邱國正強調，自己身為軍人，但是不會把每個人都當成軍人來看，同樣地李貴敏是法律人，「但我建議委員不要把每一個人當作好像堂上的人，被告、原告還是檢察官」。

李貴敏回應，自己站在立法院的殿堂，「我並不是以我是法官的身份，我是依照憲法上面要求，立委有質詢的權力，行政官員有備詢的義務，很單純，我從來沒有把立法院當成法院」。

邱國正再說，自己也沒有把立法院當做國軍，「我也特別講了，委員你自己講，我沒有把你當成我的部署」。

李貴敏怒嗆，邱國正的防禦性不需要這麼高，別人單純問民間的問題，邱國正這樣動怒很無聊，邱國正也回嗆，「什麼叫無聊，為什麼叫無聊，委員才無聊」。

李貴敏說，邱國正就是無聊，「我問了全民的事情，哪裡無聊」，當場在質詢台上拍桌，此時邱國正也拍桌回擊，「妳拍什麼桌子啊」，兩人下台前再度互嗆「莫名其妙」，民進黨立委劉世芳也上前安撫兩人情緒。

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