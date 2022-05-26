疫情升溫漢光實兵操演不暫緩　邱國正：防疫工作視同作戰

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國防部長邱國正26日表示，今年漢光演習的實兵操演會調整人數，但是不會暫緩，因為防疫工作視同作戰，而作戰會有傷損，不能因為傷損一來就改變任務，「門一關就不打了」。

立法院外交及國防委員會26日邀請邱國正率領中科院長張忠誠列席報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告，與中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，以及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等145案。

民進黨立委王定宇質詢時指出，今年5月16日到5月20日的漢光38號演習，因為俄烏戰爭調整為圖上兵推，詢問這個跟傳統兵推有什麼差別。

邱國正說明，這個不是大的調整，因為電腦兵推平常都有在做，這回調整增加很多臨時的狀況，讓國軍可以深入地了解，俄烏戰爭就是參數沒有辦法推進去的。

王定宇再問，這次改為圖上兵推的優點在哪裡，邱國正則說，「每一個課題都能夠深入，到下級的執行單位都有很具體的答案」，至於兵推的時間要看課題，主要是由國防部來掌握課題。

王定宇也說，今年國內疫情升溫、確診人數上升，但是中、重症的比例極低，社會在走向共存的狀態，詢問今年7月的漢光演習實兵操演，會不會因為疫情有暫緩的計畫或備案。

邱國正表示，可能會調整人數，但是不會暫緩，因為防疫工作視同作戰，而作戰會有傷損，不能因為傷損一來就改變任務，「門一關不打了」。

王定宇強調，疫情升溫本身也是操演當中的變數，其實值得應對，「否則遇到疫情就停下來的話，演習視同作戰，那作戰不就停打了」，邱國正則認同表示，「委員講的很對」。