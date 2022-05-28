西螺農產集貨場槍擊案　警再逮兩嫌...否認涉案獲交保

▲西螺鎮新興路24日發生農產集貨場槍擊案，鑑識人員於招牌處找到彈孔蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一家蔬菜集運場本月24日遭開4槍恐嚇，開槍的林嫌隨即投案並繳出槍戒子彈，警方持續針對是否有他人教唆及槍枝來源等持續偵查，今（28）日西螺警分局公布，針對該案，已於26日、27日拘提曾嫌、戴嫌兩名共犯到案，3人均依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪、毀損罪嫌移送雲檢偵辦。

居住斗六市待業中的林嫌(39歲)24日晚間18時於西螺鎮新興路一家蔬菜集貨場外，持槍對空擊發4槍後駕車逃逸，案發後約半小時自行到派出所投案。經警方調查發現，林姓嫌犯因友人日前於集貨場外與進出場貨車發生交通事故，心生不滿為友人不平，故持槍前往恐嚇。西螺警方報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，並分別於5月26日及27日拘提曾姓、戴姓兩名共犯到案。

▲西螺24日發生農產集貨場槍擊案，警方再逮兩名相關涉案人送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方初步了解，上週在集運場外發生一場車禍事故，係運送蔬菜大貨車從場內倒車時與一輛賓士車發生碰撞，該起事故無人受傷，因事發數日卻仍無協商進展，林嫌為賓士車友人抱不平，衝動前往開槍報復，林嫌擊出4發子彈其中2發打穿建築物大門上招牌鐵皮。

▲西螺24日發生農產集貨場槍擊案，警方再逮兩名相關涉案人送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，林嫌針對犯意及槍枝來源均推稱有人共謀，警方依林嫌所述將有犯罪聯絡相關嫌疑人曾姓、戴姓兩嫌（40多歲）分別為西螺、崙背人，在26、27日帶回偵辦後該2嫌均否認涉案。

▲西螺鎮新興路24日發生農產集貨場槍擊案，鑑識人員於招牌處找到彈孔蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪、毀損罪嫌將林嫌移送雲林地方檢察署偵辦，主嫌林嫌，檢察官聲押，但法官以有重病及其他理由，以新臺幣一萬元交保候傳共犯曾嫌、戴嫌，檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，分別以新臺幣十萬元交保候傳。

▲開槍林姓嫌犯作案後帶槍彈自行至派出所投案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲西螺鎮新興路24日發生農產集貨場槍擊案，鑑識人員於招牌處找到彈孔蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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