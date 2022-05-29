請支援空投！她指台灣為反中抵制陸中藥　「請大陸空投救台灣人」

▲清冠一號是處方藥，須經中醫師診斷開立處方。（圖／衛服部立彰化醫院提供）



記者杜冠霖／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，清冠一號供不應求，衛福部日前公布「公費清冠一號即時查詢表」供民眾查詢存貨、更加大產能，對此，名嘴黃智賢批評，台灣學大陸，做出的中藥清冠一號，一個月產量只有8萬份。幾乎不夠台灣一天用。台灣當局卻因為要反中，所以大陸的一切都不准用，「請大陸空投中藥救台灣人的命。」

黃智賢指出，在台灣當局躺平之後，人民沒有躺平。台灣只能人奮力的，以口罩對抗病毒。但是，人家可沒有給台灣人藥。台灣學大陸，做出的中藥清冠一號，一個月產量只有8萬份。幾乎不夠台灣一天用，「真正能夠拿到的人，不到5％，甚至更低。所以，95％以上確診的，只能自謀生路。」

黃智賢表示，大陸治療新冠包括奧密克戎，以官方的中醫指導方案，有三方三藥等，療效卓著。不管是連花清瘟膠囊，還是清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方，產量都非常充足。在疫情不嚴峻的地方，中醫更是一人一方治療。

黃智賢批評，台灣當局因為要反中，所以，大陸的一切，都不准用。疫苗、快篩、核酸都不讓用大陸的了，更何況是大陸的中藥？做好的成藥不准進，只有中藥材才可以進來，「所以，許多人等著救命的連花清瘟，會被扣在台灣海關。」

黃智賢建議，不知道大陸能不能用空投的方式，送連花清瘟這類藥到台灣，「救救台灣人的命？這是不是台灣人唯一拿到藥的辦法？」

對於清冠一號，中華民國中醫師全國聯合會理事長柯富揚指出，目前全國有1391家診所、2492位醫師參與清冠一號視訊公費診療，亦即全國有超過3分之1的中醫師，都在做這樣的工作，中醫師全國聯合會將持續滾動修正，也期盼讓所有需要清冠一號的民眾，都可以得到最好的醫療。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰受訪時表示，生產清冠一號的8家藥廠都很辛苦，原本1個月的產能是15萬左右，經過這段時間大家的加緊努力，「看起來數字可以提高到20、30萬左右，數字正在升高」，因為疫情來得太快，的確讓大家有點措手不及，也請全國民眾可以見諒，因為需要時間補上缺口。

蘇奕彰指出，因為台灣的疫苗覆蓋率很高，超過9成9的患者都是輕症、無症狀，請民眾真的不要恐慌，對於高風險、高年齡及沒有藥物可以治療幼兒，衛福部的確應該要處理，讓大家都能夠得到好的照顧。