台中推「e79」紓困振興方案　估帶動407億產值效果

▲台中市長盧秀燕29日在疫情記者會上宣布將推出全新紓困振興方案，希望可以解業者的燃眉之急。（圖／記者游瓊華攝）



記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業經濟發展，儘管百業已無像去年三級警戒般蕭條，但仍受有不小衝擊。台中繼去年推出「紓困九箭、十方」等紓困計畫後，29日在疫情記者會宣布，將推出「紓困振興e79計畫」，針對7大紓困共計45項措施、9代表9大振興、20項方案，希望能舒緩各行各業的燃眉之急，計畫正式上路後，推估將可帶來約407億元產值效果。

盧秀燕指出，「紓困振興e79計畫」中的7，代表市府推出「7大紓困」計畫，共計45項措施，紓困計算期間原則上為5至7月份，包含租金減壓（BOT、OT等促參案件租金減租、公有市場、攤集區租金79折、農民團體集貨場、農夫市集等市有地租金減收）、減稅延繳（房屋稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等延期、或分期繳納、或主動協助減免）、家戶補貼（青創貸款利息補貼延長一年、弱勢家庭紓困慰問金、加速急難紓困救助）、產業補貼（市區汽車客運業、旅宿業、觀光遊樂業、休閒農業等）、交通補貼（客運業、計程車防疫物資補貼等）、勞工紓困（安心即時上工每人最長960小時、安穩雇用計畫提供雇用及就業津貼）、施工展延（室內裝修業自動增加工期3個月等）。相關紓困措施預計透過補貼、減收、減稅等達12億元3千萬以上，中經院推估可帶來39億元產值效果。

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「紓困振興e79計畫」中的9，則是「9大振興」，有20項規劃，預計會在7月以後，視疫情狀況陸續推出，活絡民間消費、刺激經濟，包含觀光旅遊安心玩（旅行業的振興，每團每人額度1,000元，每團額度上限3萬元）、市場商圈安心逛（市場、夜市的振興；捷運周邊店家、糕餅業、伴手禮業的行銷）、農漁產品安心買（農產客製化料理包線上訂購、漁港消費抵用券）、原流好物安心選（原住民文創小物、農產托售的線上導購平台）、藝文影視安心賞（協助演藝團體多元演出、電影票房活絡計畫）、大眾運輸安心搭（台中捷運票價全面79折、公車業者營運補助等）、餐飲美食安心吃（補助具稅籍的餐飲業者清消成本每家5000元）、運動賽事安心看（擴大及推廣運動賽事）、振興百業安心購（台中購物節系列活動、行動支付推廣計畫）。相關振興方案將視疫情陸續推出，透過盤點和爭取更多資源，預計將再投入6.8億元，中經院推估可帶來368億元的產值效果 。

她表示，去年有推出「紓困九箭」、「紓困十方」的經驗，這次疫情再次重創台灣經濟，因此台中推出「紓困振興e79計畫」，從兩大面向去舒緩業界的經營困境、刺激疲軟的經濟消費，期望透過減租、延租、緩繳、補貼、活動等措施，陪同業者度過難關，邁向復甦。