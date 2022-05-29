　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中推「e79」紓困振興方案　估帶動407億產值效果

▲台中提早放暑假？　盧秀燕：3方案評估中「明天公布」　。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕29日在疫情記者會上宣布將推出全新紓困振興方案，希望可以解業者的燃眉之急。（圖／記者游瓊華攝）

記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業經濟發展，儘管百業已無像去年三級警戒般蕭條，但仍受有不小衝擊。台中繼去年推出「紓困九箭、十方」等紓困計畫後，29日在疫情記者會宣布，將推出「紓困振興e79計畫」，針對7大紓困共計45項措施、9代表9大振興、20項方案，希望能舒緩各行各業的燃眉之急，計畫正式上路後，推估將可帶來約407億元產值效果。

盧秀燕指出，「紓困振興e79計畫」中的7，代表市府推出「7大紓困」計畫，共計45項措施，紓困計算期間原則上為5至7月份，包含租金減壓（BOT、OT等促參案件租金減租、公有市場、攤集區租金79折、農民團體集貨場、農夫市集等市有地租金減收）、減稅延繳（房屋稅、娛樂稅、印花稅、使用牌照稅等延期、或分期繳納、或主動協助減免）、家戶補貼（青創貸款利息補貼延長一年、弱勢家庭紓困慰問金、加速急難紓困救助）、產業補貼（市區汽車客運業、旅宿業、觀光遊樂業、休閒農業等）、交通補貼（客運業、計程車防疫物資補貼等）、勞工紓困（安心即時上工每人最長960小時、安穩雇用計畫提供雇用及就業津貼）、施工展延（室內裝修業自動增加工期3個月等）。相關紓困措施預計透過補貼、減收、減稅等達12億元3千萬以上，中經院推估可帶來39億元產值效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台中市將推出e79紓困振興方案。（圖／台中市政府提供）

「紓困振興e79計畫」中的9，則是「9大振興」，有20項規劃，預計會在7月以後，視疫情狀況陸續推出，活絡民間消費、刺激經濟，包含觀光旅遊安心玩（旅行業的振興，每團每人額度1,000元，每團額度上限3萬元）、市場商圈安心逛（市場、夜市的振興；捷運周邊店家、糕餅業、伴手禮業的行銷）、農漁產品安心買（農產客製化料理包線上訂購、漁港消費抵用券）、原流好物安心選（原住民文創小物、農產托售的線上導購平台）、藝文影視安心賞（協助演藝團體多元演出、電影票房活絡計畫）、大眾運輸安心搭（台中捷運票價全面79折、公車業者營運補助等）、餐飲美食安心吃（補助具稅籍的餐飲業者清消成本每家5000元）、運動賽事安心看（擴大及推廣運動賽事）、振興百業安心購（台中購物節系列活動、行動支付推廣計畫）。相關振興方案將視疫情陸續推出，透過盤點和爭取更多資源，預計將再投入6.8億元，中經院推估可帶來368億元的產值效果 。

▲▼台中市將推出e79紓困振興方案。（圖／台中市政府提供）

她表示，去年有推出「紓困九箭」、「紓困十方」的經驗，這次疫情再次重創台灣經濟，因此台中推出「紓困振興e79計畫」，從兩大面向去舒緩業界的經營困境、刺激疲軟的經濟消費，期望透過減租、延租、緩繳、補貼、活動等措施，陪同業者度過難關，邁向復甦。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
老闆一上Uber性侵女員工　到家秒丟包：叫妳老公來接
數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件
長瀨昆妮3度放鳥！　「關係回不去」連千毅直接不播了
快訊／台中房屋倒塌！　1人遭壓死
即將出關！　柯文哲「隔離房間」大公開
快訊／瘦子當爸了！　曬寶寶超音波照：Say what's u
快訊／瘦子升格當爸！宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件！

中榮「PCR給藥得來速」服務上萬人次　陳適安：助大台中控制疫情

台中推「e79」紓困振興方案　估帶動407億產值效果

台東+858！新增5死皆超過80歲　學生累計2120人確診

美麗基隆影片攝影徵選比賽起跑　歡迎踴躍投件...總獎金45.4萬

這五類人可加碼領快篩！　台中免費發放對象一次看

金門+74！確診者首度破2千　中重症11例

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

爸裸上身躺床成「哺乳肌」　呆萌娃猛吸失敗還換邊試

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件！

中榮「PCR給藥得來速」服務上萬人次　陳適安：助大台中控制疫情

台中推「e79」紓困振興方案　估帶動407億產值效果

台東+858！新增5死皆超過80歲　學生累計2120人確診

美麗基隆影片攝影徵選比賽起跑　歡迎踴躍投件...總獎金45.4萬

這五類人可加碼領快篩！　台中免費發放對象一次看

金門+74！確診者首度破2千　中重症11例

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

強尼戴普慘被迪士尼、華納切割！　只有「Dior逆風力挺」超狂原因曝

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

20多歲女確診康復「每天包尿布」！倦怠後遺症　只能靠母擦屁股

尼泊爾班機失聯「距降落剩5分鐘」　直升機空中搜救折返原因曝光

5坪鐵皮農舍開價2680萬賣　內行人才懂：有隱藏版價值

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

本土76539「新北最多14848」!

兒童打BNT！醫揭5副作用　家長：獲得免寫功課金牌1天

本土病例在高原期平穩！莊人祥曝「最擔心1件事」

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

不是壓制心聲！學者揭「查辦郭彥均」1關鍵

今增145死！102人沒打滿三劑疫苗

更多熱門

相關新聞

行銷公司吸金上億跑路！受害廠商怒撒冥紙

行銷公司吸金上億跑路！受害廠商怒撒冥紙

台中國順科技公司遭合作廠商指控，利用疫情衝擊產業期間，以經營電商平台增加營收吸引廠商合作，但25日卻突以「受到疫情影響」為由宣布停業，導致合作廠商血本無歸，憤而組成自救會，並於今(29日)前往國順公司北屯店址撒冥紙抗議，高舉看板「詐騙、還錢」，盼檢調單位能介入調查。

金門+74！確診者首度破2千、中重症11例

金門+74！確診者首度破2千、中重症11例

宜蘭新增9死　6男3女中4人未打疫苗

宜蘭新增9死　6男3女中4人未打疫苗

蘇貞昌喊話加開兒童疫苗快打站　盧秀燕回應了

蘇貞昌喊話加開兒童疫苗快打站　盧秀燕回應了

好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善

好消息！雲林重症6歲童腦炎現象改善

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染本土疫情台中e79紓困振興方案

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面