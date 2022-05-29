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悲歌！植物人母長年臥床又染疫　屏東男不堪壓力竟推她下樓喪命

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,防護衣,消防員,緊急救護技術員,EMT。（圖／記者李毓康攝）

▲許姓男子疑不堪長期照護壓力，26日和植物人母親雙雙確診後，竟將母親推下樓，自己再跟著往下跳。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

又傳人倫悲劇！屏東東港鎮傳出一起悲劇事件，據了解一名54歲的許姓男子疑因不堪照顧長期臥床的79歲老母親，加上近日台灣疫情升溫，母親染疫確診，自己也跟著染疫，竟在27日下午3時許，先將母親從家中2樓陽台推下後，自己也墜樓，造成母親緊急送醫後仍傷重不治，而許男則受輕傷。

警方初步了解，許姓男子在家中排行老四，家境困難為中低收入戶，母親育有5名子女，但5人中已有3人過世，僅剩次子與排行老四的許男。許母因病成為植物人、長年臥床，主要的照顧重擔落在許男身上，許男10多年來為了照料媽媽，無法出外找工作謀生，一肩挑起照護媽媽的責任。未料許母26日和許男一起確診，許男原已背負相當沉重的照護壓力，如今再加上染疫，疑似因此不堪負荷，竟將母親從2樓陽台推下後，自己也墜樓。

警方表示，許母緊急送醫後不幸死亡，許男則受輕傷。事後警方也依殺害直屬親屬罪嫌，將許男移送屏東地檢署偵辦，檢方諭令5萬元交保， 不過家屬未辦理交保，許男目前仍收押在屏東看守所。

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