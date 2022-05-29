金門+74！確診者首度破2千　中重症11例

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今（29）日指揮中心公布全國新增7萬6539例確診個案，其中金門新增74例(K1928-K2001)，確診累計2001例。目前收治中61例，其中無症狀或輕症50例、中症5例、重症6例；確診者居家照護592例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者152人，目前居家隔離252人，解除居家隔離136人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。

▲0529金門防疫記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

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在新增74例中，男性有36例、女性38例，年齡分布為5歲以下6例、6歲至12歲7例、13歲至19歲5例、20歲至29歲8例、30歲至39歲11例、40歲至49歲17例、50歲至59歲5例、60歲至69歲9例、70歲至79歲2例、80歲至89歲2例、90歲以上2例。部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用24床，尚有空床16床。

縣府表示，5/25至28日，5到11歲BNT兒童疫苗接種人數，已累計1134人，目前均無接獲接種後有不適症狀通報。行政院宣布免費提供0-6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑，民眾可於6/1至6/30領取，採身分證字號尾數領取之分流機制，請家長攜帶幼兒之健保卡至金寧衛生所、烈嶼衛生所或有販售快篩實名制販售據點免費領取，並提醒民眾，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

另外，關於金門縣流行疫情指揮中心和中央流行疫情指揮中心每日公布病例落差部分，縣府表示，病例數依中央認定原則，只要戶籍在金門，在台確診者均算入金門縣病例數。而縣府基於確診者足跡公布所需，是採取發病者是否實際在金門就學、工作或活動為認定原則，以防疫從嚴為最高原則，故與中央公布數會有差異。

縣府也再次呼籲，希望未施打疫苗者，能儘速施打，保護自己也保護他人，同時也應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另確診者於居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、遙控器、衛浴設備等，減少病毒殘留導致感染。