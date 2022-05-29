宜蘭+1558！新增9死中4人未打疫苗　累計41死未打3劑佔7成

▲宜蘭29日+1558，新增9死中4人未打疫苗。另，累計41死中，未打滿3劑超過7成。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(29)日宣布宜蘭縣新增1558名確診個案、新增9死，6男3女中有4人未打疫苗、2人長照長輩，另有兩人是60多歲的洗腎與糖尿病患，他們是從5月12日至23日陸續發病，有甚至染疫3天後，因不敵病毒肆虐病故。宜蘭縣長林姿妙表示，為了保護長者的健康，請65歲以上長者儘速接受第4劑疫苗，除了可至各合約醫療院所預約接種外，縣府也將積極著手規劃快打站。

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宜蘭衛生局表示，目前65歲以上打滿3劑高達7成多，但累計死亡41人中，未打滿3劑超過7成，另有16位是在確診3日內不幸往生，請長者應儘速打滿疫苗，即使打滿第3劑的長，因疫苗效力逐時會降低，請間隔5個月後再打第4劑，保護長者是預防與治療並重。

宜蘭衛生局指出，宜蘭縣29日+1558，而新增死亡個案9人中，年齡介於60到90多歲，女性3位、男性6位，其中4人未施打過疫苗、3人打過1劑疫苗、1人打過2劑疫苗、1位施打滿3劑疫苗；9人中有2人是住在住宿式長照機構的長輩，9人從5月12日至23日陸續發病，因不敵病毒肆虐病故。

宜蘭衛生局統計，到目前為止，死亡的確診個案計有41人，其中80歲以上的長輩有30位，13位是住宿式長照機構的住民，而有16位是在確診3日內不幸往生。因此，宜蘭縣長林姿妙籲請65歲以上長者儘快接受第4劑疫苗外，也提醒長者若出現上呼吸道症狀要趕快就醫。此外，縣府已要求縣內住宿式長照機構，若有住民確診，各機構應儘速聯繫特約醫療院所，評估是否給予抗病毒藥物，並儘快給藥。

在校園疫情方面，29日新增確診學生數共132人、教職員工13人，累計共6,091位學生、604位教職員確診。