　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

記者任以芳／綜合報導

雲南西部怒江傈僳族自治州位於，因怒江縱貫全境而得名，並且許多自然古老景色。日前，「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」—兩岸台胞雲南行活動在怒江州瀘水市舉行，由雲南省兩岸民眾30多人實地參觀怒江州易地扶貧搬遷安置點、邊疆小康示範村，欣賞獨特的民族文化和壯麗的峽谷風光。

▲▼ 台灣民眾雲南參訪扶貧團 。（圖／活動單位提供）

 ▲  兩岸民眾雲南參訪行 。（圖／活動單位提供）

「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」兩岸台胞雲南行活動於24日在怒江啓動，一共四天行程，首先走訪怒江傈僳族自治州曾是「三區三州」深度貧困地區。十八大以後，怒江州在大陸國務院和雲南省委省政府規劃幫助，以及珠海、上海東西扶貧協作和社會各界的大力支援下，實現「一步跨千年」的歷史飛躍，如期完成了26.96萬農村貧困人口脫貧，4個貧困縣市全部摘帽任務。

參訪團先後來到維拉壩珠海社區、怒江減貧交流中心、三河片區鄉村振興示範點、怒江綠色香料產業園區、高黎貢山國家級自然保護區姚家坪管護區、怒江州職教中心等地，瞭解怒江鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的成果。

▲▼ 台灣民眾雲南參訪扶貧團 。（圖／活動單位提供）

▲雲南省台辦主任王忠（前排左四）、副主任崔冰成（前排左二）與參訪團參觀瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區。（圖／活動單位提供）

參訪團首站是瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區，這裡是珠海市與怒江州對口幫扶建成的集文化、教育、衛生、市場的紹區，兼具民族特色與現代化設施，各族群眾在這裡生活，和諧美滿。

兩岸一行人參觀村史館，瞭解易地扶貧搬遷始末。過去條件艱苦的山區，村民們慢慢搬遷，住進現代化住宅小區並且兼顧後續工作安排。易地搬遷安置點產業扶持項目有火龍果基地、綠通配送車間，搬遷居民實現了在家門口就業。搬遷戶子女就近入學，和城市裡孩子們站在同一起跑線上。

▲▼ 台灣民眾雲南參訪扶貧團 。（圖／活動單位提供）

▲現代化和民族特色社區（圖／活動單位提供）

參訪團團長、全國台企聯副會長、昆明台協會會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁說，「我到雲南10多年，還是第一次到怒江，之前印象中的怒江總是與偏遠、貧困、落後連在一起，本次活動，我率兩岸近30位台商和會員首次來到怒江，令我們感到十分『震撼』，特別是怒江脫貧攻堅的巨大變化讓我和團員們印象最為深刻，可以說是完全顛覆了我們過去多年的想象。」

另一位在陸台灣民眾鄭清傳於1994年第一次來怒江，之後就愛上這片自然美麗之地。如今，過去幾代住在大山裡的貧困村民，生活慢慢得到改善，讓多次來訪的鄭清傳特別有感，「每一次都感受到當地的發展變化。」

他也分享，「怒江發展農業有得天獨厚的條件，可以把怒江傈僳族早期刀耕火種的有機蔬菜，打造成怒江的名片，獨樹一幟，好好發展」。

當地扶貧計畫也實現「一躍千年」，怒江減貧交流中心針對「一躍千年」、「殷殷囑託」、「決戰決勝」、「築夢路上」、「大江奔流」五個篇章全面深入介紹，透過真實的脫貧攻堅案例，讓外界全面了解高山峽谷的「極貧之地」是如何打贏脫貧攻堅戰，留下大陸減貧史上的「怒江案例」，創造大陸脫貧攻堅奇蹟和「中國方案」。

▼怒江減貧交流中心。（圖／活動單位提供）

▲▼ 台灣民眾雲南參訪扶貧團 。（圖／活動單位提供）

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
老闆一上Uber性侵女員工　到家秒丟包：叫妳老公來接
數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件
長瀨昆妮3度放鳥！　「關係回不去」連千毅直接不播了
快訊／台中房屋倒塌！　1人遭壓死
即將出關！　柯文哲「隔離房間」大公開
快訊／瘦子當爸了！　曬寶寶超音波照：Say what's u
快訊／瘦子升格當爸！宣布結婚不到1個月...愛妻挺渾圓孕肚
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

上海市長：要以「超常規力度」重振經濟　把造成的損失搶回來

走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

上海：6月1日全面推進復工復產復市　取消審批制度及不合理限制

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒諷：外媒聯想出一艘「科幻航母」

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

上海新天地6月1日恢復營業　但持48小時內陰性證明方可進入

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

爸裸上身躺床成「哺乳肌」　呆萌娃猛吸失敗還換邊試

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

上海市長：要以「超常規力度」重振經濟　把造成的損失搶回來

走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

上海：6月1日全面推進復工復產復市　取消審批制度及不合理限制

陸出現「囂張假銀行」　被官方揭穿後「竟想找媒體來採訪」

美一中政策「開倒車」　陸學者：將造成中美關係釜底抽薪後果

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒諷：外媒聯想出一艘「科幻航母」

陸駐英使館：敦促英方政客停止操弄涉台問題

上海新天地6月1日恢復營業　但持48小時內陰性證明方可進入

蔡英文祝賀黃子佼當爸　宅神嗆「十孩不見1滴淚，一寶立見總統卡」

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

香港：海外入境人士須於抵港第9日多做1次PCR

強尼戴普慘被迪士尼、華納切割！　只有「Dior逆風力挺」超狂原因曝

梅雨鋒面這天再逼近　「1時段」雨量大增！降雨熱區出爐

20多歲女確診康復「每天包尿布」！倦怠後遺症　只能靠母擦屁股

尼泊爾班機失聯「距降落剩5分鐘」　直升機空中搜救折返原因曝光

5坪鐵皮農舍開價2680萬賣　內行人才懂：有隱藏版價值

探尋「世界物種基因庫」奧秘　怒江推介會吸引台商目光

守護健康家庭幸福　2022「彩繪心生活」幸福城市系列講座

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

大陸熱門新聞

35歲男每天做2份工作　贊助7孩童上學

迎親被刁難！伴郎煙霧彈襲新娘房　炸出大媽

上海6月1日全面推進復工　取消不合理限制

兒子沒錢付聘金！單親辣媽出手：把女方爸拿下

格力霸氣女董：承諾絕不裁員　寧可降工資

小學課本畫風詭異　陸教育部責令全部重畫

景甜涉違法代言！被重罰3144萬元

老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

長髮妹脫光做SPA…驚見攝影機對準自己

陸出現假銀行　被官方揭穿還想找媒體採訪

「已使用10年」陸教科書插圖惹議 總顧問被起底是「書籍設計泰斗」

「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒回諷

張庭反告陸官方追回90億？

美對台政策變與不變？　

更多熱門

相關新聞

6成玫瑰新品種來自玉溪

6成玫瑰新品種來自玉溪

大陸雲南省號稱「花之都」，也是最大的鮮切花基地，鮮切花產量已經佔到了全國總量的62%。其中，雲南玉溪已逐步成為雲南鮮切花、盆花、種苗（球）重要生產地，十年多來通過「公司+基地+農戶」轉型產業化模式，成為雲南花卉市場一匹黑馬，花卉產品順利出口在國際市場上爭得一席之地，吸引外商也來扎根投資。

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　

撫仙湖暗藏千年古城

撫仙湖暗藏千年古城

兩岸母親節線上音樂會 雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

兩岸母親節線上音樂會 雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

巨鱷小隊趁亂脫逃慘被消防員架回！崩潰望天笑翻萬人

巨鱷小隊趁亂脫逃慘被消防員架回！崩潰望天笑翻萬人

關鍵字：

怒江雲南扶貧

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

死亡再創新高！今增145死　本土76539例

KID「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

正妹熱舞「雙球上下晃動」太辣！1分33秒運動片瘋傳

黃子佼收到總統來信！

《星光》歌手是王心凌舞群！爆「她超狂唱功」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面