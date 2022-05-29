走出高山峽谷極貧之地　「怒江案例」創陸減貧史奇蹟

記者任以芳／綜合報導

雲南西部怒江傈僳族自治州位於，因怒江縱貫全境而得名，並且許多自然古老景色。日前，「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」—兩岸台胞雲南行活動在怒江州瀘水市舉行，由雲南省兩岸民眾30多人實地參觀怒江州易地扶貧搬遷安置點、邊疆小康示範村，欣賞獨特的民族文化和壯麗的峽谷風光。

▲ 兩岸民眾雲南參訪行 。（圖／活動單位提供）



「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」兩岸台胞雲南行活動於24日在怒江啓動，一共四天行程，首先走訪怒江傈僳族自治州曾是「三區三州」深度貧困地區。十八大以後，怒江州在大陸國務院和雲南省委省政府規劃幫助，以及珠海、上海東西扶貧協作和社會各界的大力支援下，實現「一步跨千年」的歷史飛躍，如期完成了26.96萬農村貧困人口脫貧，4個貧困縣市全部摘帽任務。

參訪團先後來到維拉壩珠海社區、怒江減貧交流中心、三河片區鄉村振興示範點、怒江綠色香料產業園區、高黎貢山國家級自然保護區姚家坪管護區、怒江州職教中心等地，瞭解怒江鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的成果。

▲雲南省台辦主任王忠（前排左四）、副主任崔冰成（前排左二）與參訪團參觀瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區。（圖／活動單位提供）

參訪團首站是瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區，這裡是珠海市與怒江州對口幫扶建成的集文化、教育、衛生、市場的紹區，兼具民族特色與現代化設施，各族群眾在這裡生活，和諧美滿。

兩岸一行人參觀村史館，瞭解易地扶貧搬遷始末。過去條件艱苦的山區，村民們慢慢搬遷，住進現代化住宅小區並且兼顧後續工作安排。易地搬遷安置點產業扶持項目有火龍果基地、綠通配送車間，搬遷居民實現了在家門口就業。搬遷戶子女就近入學，和城市裡孩子們站在同一起跑線上。

▲現代化和民族特色社區（圖／活動單位提供）

參訪團團長、全國台企聯副會長、昆明台協會會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁說，「我到雲南10多年，還是第一次到怒江，之前印象中的怒江總是與偏遠、貧困、落後連在一起，本次活動，我率兩岸近30位台商和會員首次來到怒江，令我們感到十分『震撼』，特別是怒江脫貧攻堅的巨大變化讓我和團員們印象最為深刻，可以說是完全顛覆了我們過去多年的想象。」

另一位在陸台灣民眾鄭清傳於1994年第一次來怒江，之後就愛上這片自然美麗之地。如今，過去幾代住在大山裡的貧困村民，生活慢慢得到改善，讓多次來訪的鄭清傳特別有感，「每一次都感受到當地的發展變化。」

他也分享，「怒江發展農業有得天獨厚的條件，可以把怒江傈僳族早期刀耕火種的有機蔬菜，打造成怒江的名片，獨樹一幟，好好發展」。

當地扶貧計畫也實現「一躍千年」，怒江減貧交流中心針對「一躍千年」、「殷殷囑託」、「決戰決勝」、「築夢路上」、「大江奔流」五個篇章全面深入介紹，透過真實的脫貧攻堅案例，讓外界全面了解高山峽谷的「極貧之地」是如何打贏脫貧攻堅戰，留下大陸減貧史上的「怒江案例」，創造大陸脫貧攻堅奇蹟和「中國方案」。

▼怒江減貧交流中心。（圖／活動單位提供）