中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

▲中老鐵路玉溪段擁有原始自然風光 。（圖／翻攝 雲南發布）



記者任以芳／綜合報導

大陸雲南省玉溪市近年成為熱門觀光古城。自從雲南昆明和寮國首都萬象（陸稱老撾）的中老鐵路運營五個多月，新增跨境電商貨物、冷鏈水果等貨品，每天進出口貨物均超過5千噸以上，品類由化肥、百貨擴展至電子、光伏、汽車等100多種，其中，食品類增幅超過50%，覆蓋了泰國、緬甸等近10個國家和地區。其中，中老鐵路玉溪段沿線獨特的自然風光和人文風情，佔有重要經濟地位，帶動高能量產值。

中老鐵路開通運營，實現從「陸鎖國」到「陸聯國」的發展，同時促進中老兩國經濟社會和人文合作交流，加快建設中老經濟走廊。作為泛亞鐵路的金鑰，打通大陸和東盟自由貿易區、大湄公河次區域經濟合作。

▲中老鐵路商機延伸到泰緬、馬來西亞。（圖／CFP）

大陸中國鐵路昆明局集團昆明東站營銷部部長許傑峰介紹，進入4月份以來，大量國外買家通過境外電商平台下單，采購中國生產的手機充電器、服裝等日常生活用品，以及手機、筆記本電腦、服務器等高附加值產品，貨物抵達寮國萬象後再轉其他運輸方式，最終到達泰國、緬甸、馬來西亞等東南亞國家。

據了解，中老鐵路開通運營5個月，運輸貨物290萬噸，其中跨境貨物超50萬噸，共發送旅客270萬人，其中國內段發送旅客238萬多人，老撾段發送旅客31萬多人，呈現客貨運輸兩旺態勢。

中老鐵路全線投入運營的有昆明、玉溪、元江、普洱、西雙版納、孟賽、瑯勃拉邦、萬榮、蓬洪、萬象等25座車站，每一個車站建築風格充分融合地域文化。

▲ 雲南玉溪自然風光優美。（圖／玉溪旅遊局提供）

全長1035公里的中老鐵路哪一站最受歡迎？截至2021年12月23日，老中鐵路的玉溪站上下車旅客已突破8.5萬人。當地有5億年的古老地質澄江化石群，也是亞洲唯一的化石類世界遺產；哀牢山橫跨熱帶和亞熱帶，被聯合國列為「人與生物圈」森林生態系統定位觀察站和國際候鳥保護基地。

除了觀光資源豐富，多年來玉溪得天獨厚的自然條件、良好產業基礎和優越的交通區位優勢，成為雲南重要的農產品冷鏈物流基地，當地政府緊抓「一帶一路」和雲南「面向南亞東南亞輻射中心」新機遇。

近年，玉溪約80%的出口產品銷往越南、泰國、緬甸、寮國等中老鐵路沿線及周邊國家。玉溪對泰國年度出口額達到5億（單位：美元，同下）；對寮國年度出口額達1500萬至2千萬美元，進口額達6千萬美元左右。

去年「雲菜出國」冷鏈專列，填補玉溪國際鐵路冷鏈運輸領域的空白，跨境鐵路物流與玉溪產業搭配，打通雲南與沿線國家的農牧業產品、生鮮產品雙向貿易國際冷鏈物流通道。

未來，玉溪將充分利用大宗農產品出口優勢，努力擴大進口，力爭在玉溪開行持續穩定的班列。