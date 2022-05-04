　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

▲▼ 雲南玉溪專題 。（圖／翻攝 雲南發布）

▲中老鐵路玉溪段擁有原始自然風光 。（圖／翻攝 雲南發布）

記者任以芳／綜合報導

大陸雲南省玉溪市近年成為熱門觀光古城。自從雲南昆明和寮國首都萬象（陸稱老撾）的中老鐵路運營五個多月，新增跨境電商貨物、冷鏈水果等貨品，每天進出口貨物均超過5千噸以上，品類由化肥、百貨擴展至電子、光伏、汽車等100多種，其中，食品類增幅超過50%，覆蓋了泰國、緬甸等近10個國家和地區。其中，中老鐵路玉溪段沿線獨特的自然風光和人文風情，佔有重要經濟地位，帶動高能量產值。

中老鐵路開通運營，實現從「陸鎖國」到「陸聯國」的發展，同時促進中老兩國經濟社會和人文合作交流，加快建設中老經濟走廊。作為泛亞鐵路的金鑰，打通大陸和東盟自由貿易區、大湄公河次區域經濟合作。

▲中老鐵路,中寮鐵路。（圖／CFP）

▲中老鐵路商機延伸到泰緬、馬來西亞。（圖／CFP）

大陸中國鐵路昆明局集團昆明東站營銷部部長許傑峰介紹，進入4月份以來，大量國外買家通過境外電商平台下單，采購中國生產的手機充電器、服裝等日常生活用品，以及手機、筆記本電腦、服務器等高附加值產品，貨物抵達寮國萬象後再轉其他運輸方式，最終到達泰國、緬甸、馬來西亞等東南亞國家。

據了解，中老鐵路開通運營5個月，運輸貨物290萬噸，其中跨境貨物超50萬噸，共發送旅客270萬人，其中國內段發送旅客238萬多人，老撾段發送旅客31萬多人，呈現客貨運輸兩旺態勢。

中老鐵路全線投入運營的有昆明、玉溪、元江、普洱、西雙版納、孟賽、瑯勃拉邦、萬榮、蓬洪、萬象等25座車站，每一個車站建築風格充分融合地域文化。

▲▼ 雲南、玉溪、撫仙湖、。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲ 雲南玉溪自然風光優美。（圖／玉溪旅遊局提供）

全長1035公里的中老鐵路哪一站最受歡迎？截至2021年12月23日，老中鐵路的玉溪站上下車旅客已突破8.5萬人。當地有5億年的古老地質澄江化石群，也是亞洲唯一的化石類世界遺產；哀牢山橫跨熱帶和亞熱帶，被聯合國列為「人與生物圈」森林生態系統定位觀察站和國際候鳥保護基地。

除了觀光資源豐富，多年來玉溪得天獨厚的自然條件、良好產業基礎和優越的交通區位優勢，成為雲南重要的農產品冷鏈物流基地，當地政府緊抓「一帶一路」和雲南「面向南亞東南亞輻射中心」新機遇。

近年，玉溪約80%的出口產品銷往越南、泰國、緬甸、寮國等中老鐵路沿線及周邊國家。玉溪對泰國年度出口額達到5億（單位：美元，同下）；對寮國年度出口額達1500萬至2千萬美元，進口額達6千萬美元左右。

去年「雲菜出國」冷鏈專列，填補玉溪國際鐵路冷鏈運輸領域的空白，跨境鐵路物流與玉溪產業搭配，打通雲南與沿線國家的農牧業產品、生鮮產品雙向貿易國際冷鏈物流通道。

未來，玉溪將充分利用大宗農產品出口優勢，努力擴大進口，力爭在玉溪開行持續穩定的班列。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快篩陽視同確診　陳時中鬆口「可能實施時間」
公獅狠咬影片曝　動物園園主爆血遭拖走！結局超難過
兒童打疫苗不適！　藥師揭：孩用退燒藥選「這款」
外媒曝iPhone 14發布日期　這2天最有可能
黃牛脫逃逛大街！23歲騎士撞噴慘死　牛臀還有血跡
快篩實名制第7天　他5點出門被眼前這幕嚇醒
Gogoro富豪級「女祕書」起底　員工私下喊她「老闆娘」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

「笑噴」屎捲診間半小時！女病患浣腸憋不住　醫全身遇害曝辛酸

屠夫殺豬「慘被反殺」！一腳踹進滾燙水盆　全身65%二度燙傷

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

超市賣「仰泳鱸魚」兩條68元　業者奇葩保證不會賣死魚

一文看懂「馬某某被捕」始末！官媒揭真正身分　阿里股價一度跌9%

核酸檢測降價至16元　北京12區今起「三天三輪大普篩」

人工糧食再進一步！　陸專家成功還原CO2合成葡萄糖和脂肪酸

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

「笑噴」屎捲診間半小時！女病患浣腸憋不住　醫全身遇害曝辛酸

屠夫殺豬「慘被反殺」！一腳踹進滾燙水盆　全身65%二度燙傷

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

超市賣「仰泳鱸魚」兩條68元　業者奇葩保證不會賣死魚

一文看懂「馬某某被捕」始末！官媒揭真正身分　阿里股價一度跌9%

核酸檢測降價至16元　北京12區今起「三天三輪大普篩」

人工糧食再進一步！　陸專家成功還原CO2合成葡萄糖和脂肪酸

王品早盤股價漲逾3%　擬祭出2.49億元回饋8.3萬名股東

全球頂尖生態科學家！台5位入榜　海大教授黃將修「全台第二」

勾惡最新聲明影片上架！　宣布明天下午六點如期赴約

大谷惡作劇朝球迷爆丟還燦笑　摔頭盔發洩日媒直言「不意外」

校園快篩劑不足　教長：今再發送20萬劑給疫情緊急縣市

新北疫情嚴重卻買不到快篩　江永昌開砲中央：配送政策思慮不周

居檢居隔者「快篩陽視同確診」　陳時中鬆口「可能實施時間」

母親節小確幸！限時5天「100元爽玩樂園」　陪同者門票打5折

台鐵「3國定假日、選舉日」可能都沒人開火車！交長說重話回應了

台股漲逾百點！指數站上16600關卡　台積電上漲逾1%

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

大陸熱門新聞

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

女病患浣腸憋不住　「笑噴」屎捲診間半小時

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」

一文看懂馬某某被捕始末！官媒揭真正身分

屠夫被豬豬反殺　一腳踹進熱水盆

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

霸氣新娘拿短鞭　打跑3婚鬧男

上海民眾一戶一人限3小時出門購物 「禁止開車」扁擔推車全用上

媽滑手機寶寶從學步車消失！結果竟在這找到

尪出軌後她把抓姦當職業！20年暴揍8千狐狸精

杭州「馬某案件」令馬雲登熱搜！央視：為馬某某

交友App約妹當真愛！他慘染愛滋崩潰

更多熱門

相關新聞

疫情綠島觀光收入大減　今發2千振興券

疫情綠島觀光收入大減　今發2千振興券

台東綠島從去年就受到疫情影響，觀光人潮起起落落，而島上主要依賴觀光業維生，但這幾年因為疫情肆虐，島上居民收人大減，對此，鄉公所向代表會提案，爭取發放鄉民防疫紓困金2千元，並於今天發放。

撫仙湖暗藏千年古城

撫仙湖暗藏千年古城

玩得更開心　花蓮市區客運返程繞駛布洛灣

玩得更開心　花蓮市區客運返程繞駛布洛灣

《雲林500千客萬來》　用500種方式認識雲林的美好

《雲林500千客萬來》　用500種方式認識雲林的美好

兩岸母親節線上音樂會 雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

兩岸母親節線上音樂會 雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

關鍵字：

雲南玉溪觀光撫仙湖中老鐵路寮國

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面