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大陸 大陸焦點 特派現場

6成玫瑰新品種來自玉溪　雲南花卉吸引外商投資

▲▼ 雲南、玉溪、撫仙湖、。（圖／玉溪旅遊局提供）

▲雲南整體花卉市場占全大陸70%。（圖／翻攝自pixabay）

記者任以芳／雲南報導

大陸雲南省號稱「花之都」，也是最大的鮮切花基地，鮮切花產量已經佔到了全國總量的62%。其中，雲南玉溪已逐步成為雲南鮮切花、盆花、種苗（球）重要生產地，十年多來通過「公司+基地+農戶」轉型產業化模式，成為雲南花卉市場一匹黑馬，花卉產品順利出口在國際市場上爭得一席之地，吸引外商也來扎根投資。

據昆明海關統計，2021年雲南省鮮切花出口額5.2億元人民幣，同比增長3.9%，居全國各省份第一。雲南省鮮切花產量現已佔全大陸70％以上的市場份額，並出口到40多個國家和地區，部分花卉新品種在歐盟註冊、推廣。

昆明鬥南，玉溪通海、紅河開遠都是雲南省主要的花卉產地。其中玉溪市是全省生產鮮切花最適宜的地區，與南美洲的哥倫比亞、厄瓜多爾及非洲的肯亞並列「世界三大花卉產區」。

▲▼ 雲南玉溪 。（圖／翻攝 百度）

▲ 雲南玉溪花卉品質好，外銷國外。（圖／百度）

玉溪市光熱條件好，花卉植株生長快、投資報酬率高，玉溪市花卉產業單位面積種植效益是其他作物的3到5倍，花農人均收入3萬元人民幣以上，比全省花農收入高60%。

回顧玉溪花卉產業自1998年起步以來，經過21年發展，已形成了集種苗生產、種植、科研、採後處理、包裝運輸、市場營銷等一體化產業鏈。經多年發展，玉溪成為雲南鮮切花、盆花、種苗（球）重要生產地，享有「中國花卉在雲南，雲南花卉在玉溪」的美譽。

作為大陸鮮花市場必須培育新品種，才能在市場競爭。像是粉紫色球形花苞的「迷霧泡泡」，火紅的「卡馬拉」，都是出自荷蘭鮮花育種商迪瑞特之手。作為世界上歷史最悠久的玫瑰育種公司之一，迪瑞特已有百年歷史，目前主要從事盆花玫瑰種苗、切花玫瑰種苗、玫瑰鮮切花等生產。

來雲南玉溪六七年，迪瑞特在大陸鮮花行業推廣了50個玫瑰新品種，佔市場上玫瑰新品種的六成。迪瑞特亞洲區域經理愛德華·科克斯說，「我們看好中國市場，中國市場巨大並且最近幾年增長迅速。」

▲▼ 雲南玉溪 。（圖／翻攝 百度）

▲ 雲南玉溪花卉品質好，吸引花卉外商來扎根，研發新品種。（圖／百度）

深信大陸市場潛力，不斷增加引進新品種的還有外商法國玫昂，1988年進入大陸，是最早進入的國外育種公司之一。該公司中國區經理馬提亞斯表示，「中國是植物創新的大市場，中國消費者喜歡高附加值的產品，公司對進一步開拓中國市場充滿信心。」

雲南花卉產業起步於上世紀80年代中期，歷經30多年的發展，鮮切花產量、市場佔有率和出口額連續25年第一。大陸市場不只是未來重要的花卉消費市場，西南地區將是大陸延伸至亞洲地區的重要產地，

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